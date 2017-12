International

Putin bezeichnet Explosion in St. Petersburg «Terrorakt»



Putin bezeichnet Explosion in St.Petersburg als «Terrorakt»

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Explosion eines Sprengsatzes in einem Supermarkt in St.Petersburg als Terrorakt bezeichnet. «Gestern ist in St.Petersburg eine terroristische Tat verübt worden», sagte Putin am Donnerstag in Moskau.

Bei der Explosion waren am Mittwochabend 13 Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz war in einem Schliessfach in dem Supermarkt deponiert.

Auf am Donnerstag veröffentlichten Bildern einer Überwachungskamera aus dem Supermarkt war ein Mann in einer Kapuzenjacke mit einem offenbar schweren Rucksack zu sehen, der das Geschäft anschliessend ohne den Rucksack wieder verliess. Das Nationale Antiterror-Komitee (NAK) übernahm die Ermittlungen.

Im April waren bei einem Bombenanschlag in der U-Bahn von St.Petersburg 16 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Zu der Tat bekannte sich eine Gruppe aus dem Umfeld des Terrornetzwerks al-Kaida.

Im Juli meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Festnahme von sieben Verdächtigen wegen Vorbereitung von «Terrorakten» in St.Petersburg. Die zweitgrösste Stadt Russlands gehört zu den Austragungsorten der Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. (sda/afp)

