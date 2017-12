International

Oppositioneller Nawalny kandidiert gegen Putin für Präsidentschaftswahl



Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat sich von seinen Anhängern für die Präsidentenwahl aufstellen lassen - als Gegenkandidat von Staatschef Putin, ohne jede Erfolgsaussicht.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hat sich von seinen Anhängern als Kandidat für die Präsidentenwahl aufstellen lassen - trotz mangelnder Erfolgsaussichten. Auch wenn die Behörden Nawalny wegen einer Vorstrafe voraussichtlich nicht als Bewerber registrieren werden, kamen in etwa 20 Städten von Wladiwostok bis Moskau sogenannte Initiativgruppen zusammen und stimmten für seine Kandidatur.

In Moskau etwa versammelten sich ungefähr 750 Menschen an einem Badestrand. Die Sicherheitskräfte liessen Nawalnys Anhänger dort nach Angaben des Bürgerrechtsportals OVD-Info weitgehend ungestört gewähren.

«Feiertag der freien Wahlen» wurde nicht zugelassen

Im Zentrum von Moskau hingegen versuchten Polizisten eine Kundgebung des Oppositionellen Ilja Jaschin zu unterbinden. Jaschin hatte als Vorsitzender eines Stadtteilrates zu einem «Feiertag der freien Wahlen» aufgerufen. Die Staatsanwaltschaft warnte ihn, dass seine Veranstaltung nicht zugelassen sei.

Für eine andere Kundgebung der Opposition hatten die Behörden den Sacharow-Prospekt, einen Versammlungsort in Moskau, zur Verfügung gestellt. Jaschin und andere Regimegegner hatten sich aber im Vorfeld nicht auf eine gemeinsame Veranstaltung einigen können.

Die Präsidentenwahl in Russland findet am 18. März statt. Kremlchef Wladimir Putin tritt für eine vierte Amtszeit an. Der 41-Jährige Nawalny war Ende September festgenommen und verurteilt worden, weil er mit Versammlungsaufrufen gegen das Gesetz verstossen haben soll. Er hatte zu Protestkundgebungen an Putins 65. Geburtstag am 7. Oktober aufgerufen.

Russisches It-Girl kandidiert gegen Putin: 1m 11s Russisches It-Girl kandidiert gegen Putin Video: srf/SDA SRF

