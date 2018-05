Putin tritt vierte Amtszeit an – Gelöbnis vor 5000 Gästen im Kreml

Sie wollten nur Blumen für Orlando niederlegen: Russische Polizei nimmt schwules Paar fest

Ein homosexuelles Paar wollte der Opfer des Anschlags auf eine Disco in Orlando gedenken – doch das kam in Moskau nicht gut an: Das Paar wurde festgenommen.

Der Journalist Islam Abdullabeckow und sein Freund Felix Gljukman wollten in der russischen Hauptstadt Blumen vor der US-Botschaft ablegen. Eine Geste der Trauer über den Tod von 49 Menschen, die bei einem Anschlag auf einen Club im US-Bundesstaat Florida ums Leben kamen.

Wie die Zeitung «RBK» berichtete, wollten die beiden Männer ein Schild mit der Aufschrift «Die Liebe siegt» ablegen. Doch daran wurden sie von Ordnungskräften gehindert.

«Die Polizei hat uns sofort festgenommen und wegen …