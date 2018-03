International

Russland

37 Tote bei Brand in sibirischem Einkaufszentrum



48 Tote bei Brand in sibirischem Einkaufszentrum ++ Viele Kinder unter den Opfern

Beim Inferno in der sibirischen Stadt Kemerowo wurden mindestens 48 Menschen getötet und mindestens 40 verletzt. Das Feuer war offenbar bei einem Kinosaal ausgebrochen.

Beim Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien sind am Sonntag 48 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 40 weitere Personen wurden nach Behördenangaben schwer verletzt.

Nach Angeben des zuständigen Ministeriums für Katastrophenschutz werden noch 27 Menschen vermisst. Insgesamt seien 64 Menschen als vermisst gemeldet.

Die Feuerwehr brachte den Brand am Montagmorgen unter Kontrolle, wie der der Katastrophenschutz weiter mitteilte. Das Gebäude ist nach Angaben der Behörden einsturzgefährdet.

Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Nähe eines Kinosaals im vierten Stock aus und erfasste mehr als tausend Quadratmeter des Einkaufszentrums, in dem sich mehrere Kinosäle, eine Bowlingbahn, eine Sauna und Restaurants befinden. Russische Medien berichteten, mehr als 200 Menschen seien aus dem gut besuchten Shoppingcenter gebracht worden.

Viele Kinder unter den Opfern

Unter den Toten waren auch zahlreiche Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in einer Spielecke aufgehalten haben sollen. Zahlreiche Menschen sollen aus einem Fenster gesprungen sein. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt. Ermittler gingen zunächst von einem defekten Kabel aus.

Das Einkaufszentrum war erst im Jahr 2013 eröffnet worden. Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Seinem Sprecher zufolge habe er noch am Sonntag angeordnet, Einsatzkräfte mit Spezialausrüstung aus Moskau nach Kemerowo zu schicken. Kemerowo liegt in Westsibirien, rund 3000 Kilometer von der russischen Hauptstadt entfernt. Mehr als 500'000 Menschen leben in der Industriestadt, die im Kusbass liegt, Russlands grössten Kohlerevier.

