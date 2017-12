International

Russlands Präsident Putin hofft im neuen Jahr auf bessere Beziehungen zu den USA



«Konstruktiver Dialog»: Putin wünscht sich bessere Zusammenarbeit mit den USA

Russlands Präsident Wladimir Putin hofft auf eine bessere Zusammenarbeit mit seinem US-Kollegen Donald Trump im kommenden Jahr. Er wolle einen konstruktiven Dialog basierend auf gegenseitigem Respekt.

«Dies könnte eine pragmatische Zusammenarbeit auf lange Sicht hin ermöglichen», sagte er am Samstag in seinen Neujahrswünschen dem Kreml zufolge. Zuvor hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt, dass das schlechte Verhältnis zu Washington eine der grössten Enttäuschungen des Jahres gewesen sei.

Beide Seiten betonen seit Monaten, dass das bilaterale Verhältnis einen Tiefpunkt erreicht habe. Neben den Konflikten in der Ukraine und in Syrien belasten vor allem Vorwürfe der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf die Stimmung. (sda/dpa)

