Amal Clooney verteidigt als Anwältin zwei in Burma inhaftierte Reuters-Journalisten

SCB-Torhüter Leonardo Genoni beschliesst, wieder Meister zu werden

Der SC Bern gewinnt in Zürich eine zeitweise atemberaubende Partie in der Verlängerung 4:3. Aber das Spektakel war bereits vor Ablauf der ersten zehn Minuten entschieden. Der SCB wird diese Serie gewinnen und ins Finale einziehen.

Ein Sieg erst in der Verlängerung (4:3/68. Minute). Aber schon in der Startphase entschieden? Wie kann das sein? Nein, es geht hier nicht um die Quadratur des Kreises. In dieser aussergewöhnlichen Partie war es tatsächlich so.

Die ZSC Lions zelebrieren die beste Viertelstunde der Saison. Präziser, wuchtiger und mutiger als die Zürcher in der Startphase kann keine Schweizer Mannschaft spielen. Und so ist es logisch, dass es bereits nach 8 Minuten und 15 Sekunden 2:0 steht. Die ZSC Lions rocken …