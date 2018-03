Zwei Millionen Kinder gehen wegen Bürgerkrieg im Jemen nicht zur Schule

Das junge Amerika geht gegen Waffengewalt an Schulen auf die Strasse

Gut einen Monat nach dem Schulmassaker von Parkland mit 17 Toten ist es in den USA landesweit zu Massenprotesten gegen Waffengewalt gekommen. Allein in Washington versammelten sich am Samstag mehrere Tausend überwiegend junge Leute zu einem «Marsch für unsere Leben».

Insgesamt wurden allein in Washington eine halbe Million Teilnehmer erwartet – das wäre eine der grössten Protestveranstaltungen in der amerikanischen Hauptstadt in der jüngeren Geschichte.

Grosse Kundgebungen fanden unter anderem …