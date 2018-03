Ist es wirklich schon so spät? Jetzt ist wieder Sommerzeit

Puigdemont trifft Calmy-Rey in Genf – und die Alt-Bundesrätin regt sich über die EU auf

Der separatistische Anführer Kataloniens Carlès Puigdemont ist am Sonntagabend in Genf aufgetreten. Er war Gast der 16. Ausgabe des internationalen Festivals und Forums für Menschenrechte (FIFDH) und nahm an einer Debatte über Selbstbestimmung teil.

Laut den Organisatoren der Veranstaltungen waren an diesem Abschlussabend des FIFDH rund 900 Personen anwesend. Und die Kontroverse um die Unabhängigkeit Kataloniens war auch in Genf weithin sichtbar. Am Eingang des Veranstaltungsortes fotografierten …