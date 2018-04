International

Schweiz

Nichts geht mehr – Zugverbindungen nach Frankreich wegen Streiks unterbrochen



Bild: AP/AP

Nichts geht mehr – Zugverbindungen nach Frankreich wegen Streiks unterbrochen

In Frankreich hat ein Streik bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF den Schienenverkehr weitgehend lahmgelegt. An dem landesweiten Ausstand beteiligten sich am Dienstag laut Gewerkschaften mehr als drei Viertel der Lokführer. Züge von und in die Schweiz fallen aus.

Im Fernverkehr fuhr im Schnitt nur jeder achte Zug, im Regionalverkehr nur jeder fünfte. Zugverbindungen vom Dienstag in die Schweiz, nach Spanien und Italien wurden komplett gestrichen.

Auftakt zu Streikserie

Die Bahnbeschäftigten sind aufgerufen, bis Ende Juni an jeweils zwei von fünf Wochentagen die Arbeit niederzulegen. Es ist der Auftakt zu einer Streikserie gegen die geplante Bahnreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Bild: EPA/EPA

Kern ist die Abschaffung des beamtenähnlichen Status der Bahnbeschäftigten. Er macht betriebsbedingte Kündigungen unmöglich und garantiert ein Rentenregime, unter dem Lokführer im Schnitt mit 54 Jahren in Ruhestand gehen.

Streik auch bei Air France

Verkehrsministerin Elisabeth Borne sagte, die Regierung wolle trotz der Proteste nicht nachgeben. Sie setze «auf die Abstimmung und den Dialog» mit den Gewerkschaften. Nach ihren Angaben ist am Donnerstag ein Treffen mit Gewerkschaftsvertretern geplant. Macron will die Reform mit Hilfe von Verordnungen im Schnellverfahren durchsetzen.

Auch der Flugverkehr war am «Schwarzen Dienstag» erneut gestört: Bei Air France streikten die Besatzung und das Bodenpersonal für sechs Prozent mehr Geld, weitere Ausstände werden erwartet. In Paris und anderen Städten streikte zudem die Müllabfuhr. (whr/sda/afp)

Selfies sind kein neues Phänomen Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: 20 goldene Ratschläge für jeden, den mit dem Frühlingsanfang das Velo-Fieber gepackt hat Fake-Vorwurf gegen SVP-Nationalrat Erich Hess: 10'000 Herzen für Liebesfoto auf Instagram Wenn du bei unserem Flugverkehrs-Quiz durchfällst, musst du auf den Jumpseat! Die Donut-Theorie sagt uns, wie wir gut leben können, ohne die Erde zu zerstören So entsteht ein Stangenei – eine Symphonie in 15 Gifs Networking 2.0: «Fitnesscenter sind der neue Golfplatz» Was dieser Mann schreibt, wird einigen Müttern nicht gefallen Wohlan, ihr Lumpaziusse! Entblödet euch nicht, in diesem Denkspiel rammdösig zu werden Diese 5 Ansätze sollen die Oster-Bibeli vor dem Schredder retten 8 verblüffende Fakten über Samsung, die kaum jemand kennt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo