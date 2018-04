International

Schweiz

John Oliver attackiert die Schweiz – Steuerexperte Thierry Boitelle antwortet



screenshot: youtube

Schweizer Steueranwalt schafft es ungewollt in die Show von John Oliver

Der Schweizer Steueranwalt Thierry Boitelle wurde in der «Last Week Tonight»-Show einem Millionenpublikum vorgeführt. Im Interview erklärt er, was bei der Besteuerung von US-Multis falsch läuft – und wie die Welt gerechter wird.

Der Schweizer Steueranwalt Thierry Boitelle hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass er in der «Last Week Tonight»-Show von John Oliver einen derart prominenten Auftritt erhält.

Dabei ging es um ein knochentrockenes Thema: Die legalen Tricks, mit denen multinationale US-Konzerne wie Apple und Google Jahr für Jahr Milliarden an Steuern vermeiden.

Witzig und frech knüpfte sich der britische Moderator auch die Schweiz vor, aber sieh' am besten selbst:

Er sei «angenehm überrascht» über das grosse Interesse an dem Steuerthema, schreibt mir Thierry Boitelle, als ich ihn per E-Mail um ein Interview anfrage: «Vor ein paar Jahren wäre das nur eine Diskussion unter Steuer-Geeks wie mir gewesen».

Herr Boitelle, wie finden Sie John Oliver's Beitrag?

Thierry Boitelle: Ich denke, er ist manchmal urkomisch und politisch unkorrekt, aber durchaus auf den Punkt gebracht. Ich bin beeindruckt, wie er mit vielen komplizierten internationalen Steuerfragen in so kurzer Zeit umgeht!



Sie werden in der Sendung als Schweizer Anwalt dargestellt, sind aber Niederländer, richtig?

Ich bin in den Niederlanden geboren und aufgewachsen, bin aber Schweizer Staatsbürger und praktiziere seit April 1999 Schweizer Steuerrecht.



«Der Schlüssel zu mehr Steuergerechtigkeit liegt nicht in den Händen von Beratern wie mir ...»

Sie helfen multinationalen Unternehmen, Steuern zu vermeiden. Warum ist das für Sie ein Traumjob?

Ich helfe auch Einzelpersonen, ihre Steuern in vernünftigen Grenzen zu halten. Es ist ein Traumjob, denn er erfordert Kreativität und Schnelligkeit in einem sich schnell verändernden Umfeld bei gleichzeitiger Anwendung von Recht, Wirtschaft und Zahlen. Genau das, was ich gerne mache.​

Die Reichen werden reicher, nicht zuletzt, weil sie sich die Steuervermeidungs-Tipps Ihrer Branche leisten können. Wo bleibt da die Steuergerechtigkeit?

Ich werde eher philosophisch antworten. Es stimmt, dass sich reiche Menschen und reiche Unternehmen teure Beratung leisten können, um Steuern zu sparen, was weniger reiche Menschen nicht können. Weniger reiche Menschen brauchen im Allgemeinen aber auch nicht viel Steuerberatung, da sie wenig Steuern zahlen.



An der Universität – das heisst vor langer Zeit – schrieb ich eine kurze Dissertation mit dem Titel «Back to the source». Darin geht es um die Förderung der quellenbasierten Besteuerung, die seitdem meines Erachtens immer noch wichtiger geworden ist. Der Schlüssel zu mehr Steuergerechtigkeit liegt nicht in den Händen von Beratern wie mir, sondern eher in den Händen der Regierungen und insbesondere der G20/G7 und der OECD.

Was muss sich konkret ändern?

Das Problem bei der Unternehmens- und Individualbesteuerung besteht meines Erachtens heute darin, dass die Besteuerung überwiegend auf dem Wohnsitz beruht. Und reiche Unternehmen und wohlhabende Personen können leicht in steuerlich attraktivere Jurisdiktionen umziehen, während zum Beispiel Sie und ich mehr daran gebunden sind, dort zu leben, wo wir einen Job finden können, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen.

Mittel- und Unterschicht sowie kleine und mittlere Unternehmen können in der Regel nicht zu einer niedrigeren Besteuerung übergehen. Einfache Mitarbeiter sind nicht mobil, aber Menschen, die von ihrem Reichtum leben, können sich entscheiden, überall auf der Welt zu leben, wo sie besseres Wetter, mehr Sicherheit, höheren Lebensstandard oder einfach niedrigere Steuern wollen.

screenshot: youtube

Was wäre ein gerechteres Steuersystem?

Wenn wir zu einem System der Quellensteuer zurückkehren würden – was historisch gesehen ein Weltstandard war –, würden die Reichen immer noch Steuern zahlen, wo sie ihr Geld verdienen, unabhängig von ihrem Wohnsitz.

Gleiches gilt für Unternehmen. So kann eine reiche Person auf den Bahamas leben, oder Apple kann Vermögenswerte und Funktionen auf Offshore-Inseln verlagern, aber beide investieren und verdienen immer noch Geld in hoch entwickelten Ländern mit relativ hohen Steuern. Indem man sie an der Quelle besteuert, wird das ganze System viel gerechter!

Die Mehrwertsteuer ist übrigens auch eine schöne Form der Quellensteuer und der Konsumsteuer, aber sie gilt im Wesentlichen nur für einzelne Endverbraucher und nicht für Unternehmen. In vielen Industrieländern machen die Mehrwertsteuer und andere indirekte Steuern bereits mehr als 50 Prozent des staatlichen Einkommens aus. Einkommenssteuer und Vermögenssteuer sind nur geringe Einnahmequellen für Regierungen, das dürfen wir nicht vergessen.

Hat dieses Modell eine Chance?

Die Besteuerung an der Quelle ist das, was die meisten Entwicklungsländer bevorzugen, und ich glaube, die meisten lateinamerikanischen Staaten. Sie wird auch von der UNO gefördert, zum Beispiel in ihrem Modellsteuerabkommen.

Die entwickelteren Volkswirtschaften, die beispielsweise von der OECD vertreten werden, wenden Wohnsitzbesteuerungssysteme an, die behaupten, sie seien investitionsneutraler und unternehmensfreundlicher. Doch meiner Meinung nach führen sie zu der Art von Verzerrungen, auf die Sie sich beziehen, und schaffen eine Gruppe von sehr wohlhabenden, glücklichen, wenigen Einzelpersonen und multinationalen Unternehmen, weil sie mobil sind und sich dort ansiedeln können, wo die Steuern für sie am günstigsten sind.



screenshot: youtube

Was müsste sich bei der Besteuerung von Apple, Google und Co. grundlegend ändern?

Ich persönlich denke, dass Unternehmen nur juristische Fiktionen sind. In Wirklichkeit sind es Kooperationen zwischen Mitarbeitern (Arbeit) und Investoren (Kapital). Wenn die Arbeitnehmer und Investoren ausreichende Einkommenssteuern zahlen, sehe ich nicht ein, warum Unternehmen darüber hinaus Steuern zahlen sollten. Ich würde lieber alle Unternehmen als steuertransparent behandeln und die Arbeitnehmer auf ihre Gehälter und die Investoren/Aktionäre auf ihren Teil des Gewinns besteuern.



Welchen Einfluss hat Trumps Steuerreform?

Das amerikanische Steuersystem hat die US-Multis ermutigt oder sogar gezwungen, sich an einer der aggressivsten Unternehmenssteuerplanungen zu beteiligen. Ich glaube, dass die Trump-Steuerreform einige der stärksten Anreize für ein solches Verhalten beseitigt, so dass ich erwarten würde, dass die US-Multis ihre Steuerplanung weniger aggressiv angehen.



Realistischerweise wird es aufgrund des BEPS-Projekts der OECD, ähnlicher EU-Initiativen und der US-Steuerreform dazu kommen, dass Unternehmen in den Ländern, in denen sie tatsächlich Gewinne erzielen, mehr Steuern zahlen werden. Für mich macht das Sinn, da es der wirtschaftlichen Realität folgt und meine Vorstellung von steuerlicher Transparenz für Unternehmen realistischerweise in absehbarer Zeit nicht umgesetzt wird.

Die Fragen wurden schriftlich beantwortet, mithilfe des DeepL-Translators aus dem Englischen übersetzt und zur besseren Verständlichkeit leicht bearbeitet.

Hier gibts den ganzen Beitrag aus der «Last Week Tonight»-Show Video: YouTube/LastWeekTonight

Bleibt anzumerken, dass der in John Olivers Show gezeigte Interviewausschnitt mit Thierry Boitelle von einem TV-Interview zur Sendung «60 Minutes» aus dem Jahr 2011 stammt.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch Schweizer Politiker gehen auf die Barrikaden Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare