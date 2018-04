Star-DJ Avicii im Oman tot aufgefunden – er wurde nur 28 Jahre alt

Schocknachricht zum Weekend-Auftakt: DJ Avicii ist am Freitagnachmittag in Muskat gestorben. Der Schwede begeisterte mit seinen Megahits «Wake me up» oder «Level» Millionen Musikfans. Die Trauer ist gross.

Star-DJ und Producer Tim Bergling, alias Avicii, ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Das berichtet billoboard.com unter Berufung auf seine Managerin.

Der Schwede sei am Freitagnachmittag tot in Muscat, der Hauptstadt von Oman, aufgefunden worden. «Die Familie ist am Boden zerstört, wir sind in Tiefer trauer», teilt sein Management mit. Die Hintergründe seines Todes sind noch völlig unklar.

Mit dem Song «Levels» gelang Avicii 2011 der weltweite Durchbruch. Sein Megahit «Wake me …