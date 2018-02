International

«F**k your period» – so witzig wirbt Pornhub um weibliche Kundschaft



«F**k your period» – so wirbt Pornhub um weibliche Kundschaft

Die Video-Streaming Plattform «Pornhub» wurde lange von männlicher Kundschaft dominiert. Doch diese Zeiten sind vorbei. Im Jahr 2017 verzeichnete Pornhub einen enormen (1400 Prozent!) Anstieg an «frauenfreundlichen» Porno-Suchanfragen.

Kein Wunder also, konzentrieren sich die Verantwortlichen hinter der Plattform neu auch auf ihre weibliche Kundschaft. Und dies tun sie ziemlich originell. Mit dem Slogan «F**k your period», werben sie dafür, den Regelschmerzen in Zukunft den Mittelfinger zu zeigen – mithilfe von Orgasmen.

Denn Frauen, so die Botschaft des Clips, können während der Periode viel intensivere Orgasmen erleben, die wiederum dafür sorgen, dass mehr Blut in den Beckenbereich fliesst und Regelschmerzen dadurch lindert. «Wir wollten eine Kampagne schaffen, die Frauen die Vorteile eines Orgasmus während der Mens aufzeigt. Und zwar ohne Partner, denn das ist in vielen Fällen für Frauen eher unangenehm», sagt Alexandra Klein, Brand Manager von Pornhub gegenüber dem «Paper Magazine». (ohe)

