International

Spanien

Vom Nobody zum Schrecken Spaniens – das ist Carles Puigdemont



Bild: AP/AP

Vom Nobody zum Schrecken Spaniens – das ist Carles Puigdemont

Wohl nie hat es der Chef einer einzelnen spanischen Region zu so viel medialer Aufmerksamkeit in ganz Europa geschafft wie Carles Puigdemont. Der im katalanischen Bergdörfchen Amer geborene Sohn eines Konditormeisters studierte Philologie und wurde danach Journalist.

1983 überlebte er einen schweren Verkehrsunfall. Die Kopfnarben, die er davontrug, versucht er mit einer in Spanien viel kommentierten Frisur zu verdecken. In den 90er-Jahren reiste Puigdemont oft nach Südosteuropa, um unter anderem am Beispiel des damaligen Jugoslawiens «Nationen ohne Staat» zu studieren.

Puigdemont arbeitete für mehrere Regionalzeitungen und war 1998 Mitgründer der Katalanischen Nachrichten-Agentur. 2004 übernahm er die Leitung des englischsprachigen Blattes «Catalonia Today» und erst zwei Jahre später trat er in die Politik ein.

Dann ging es aber Schlag auf Schlag: 2011 wurde er zum ersten nichtsozialistischen Stadtpräsident der katalanischen Stadt Girona nach der Franco-Diktatur (1939-1975) gewählt.

2015 avancierte er zum Vorsitzenden des einflussreichen «Verbandes der Gemeinden für die Unabhängigkeit Kataloniens» (MAI), dem rund 750 der 948 Gemeindepräsidenten der Region angehören. Und im Januar 2016 stieg er zum Chef der katalanischen Regionalregierung auf.

Abstimmungs- und Wahlerfolg

Trotz grossen Widerstands der spanischen Zentralregierung und eines gerichtlichen Verbots organisierte Puigdemont für den 1. Oktober 2017 eine Volksabstimmung über die Abspaltung Kataloniens. Die Separatisten setzten sich bei der von Madrid verbotenen Abstimmung durch - Puigdemont aber nutzte das nichts. Erst wurde er von Madrid als Regionalchef abgesetzt, kurz darauf floh er aus Angst vor der spanischen Justiz nach Brüssel.

Bild: AP/AP

Gegen Puigdemont wird unter anderem wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel ermittelt, weil er das für Madrid illegale Referendum aus öffentlichen Mitteln finanzierte. Die Neuwahl in Katalonien am 21. Dezember 2017 machte Puigdemont zu einer Abstimmung über die Nationalfrage.

Wieder siegten die Separatisten, doch wegen des Haftbefehls konnte Puigdemont nicht erneut für die Präsidentschaft der Region kandidieren. Stattdessen versuchte er aus dem Exil Einfluss auf die Entwicklung in seiner Heimat zu nehmen. Ein europäischer Haftbefehl Spaniens setzte dem nun ein Ende. (sda/dpa)

Massendemo in Barcelona – gegen die Unabhängigkeit

Über 20 Anschläge im 2017: Video: srf

Katalonien Razzia der Guardia Civil im Hauptquartier der katalanischen Polizei Diese Frau hat den härtesten Job Europas Staatsanwaltschaft klagt Puigdemont an – dieser setzt sich nach Belgien ab Warum gerade Belgien? Die 8 wichtigsten Fragen und Antworten zu Puigdemonts Flucht «Das ist eine Kriegserklärung!» – spanische Beobachter warnen vor «katalanischem Maidan» Auf Youtube ist die Propaganda-Schlacht um Katalonien entbrannt Kein Showdown in Barcelona: Es kehrt Ruhe ein im Epizentrum des Katalonien-Konfliktes Keine Einigung in Sicht: Kataloniens Behörden wollen Weisungen aus Madrid nicht folgen Wie weiter in Spanien? 5 Dinge, die du wissen solltest Ganz Katalonien fragt sich: Was versteht Spanien unter «die notwendigen Mittel ergreifen»? Spanien bereitet Machtübernahme in Katalonien vor – und will im Januar Neuwahlen Ruft er die Unabhängigkeit Kataloniens aus, droht Puigdemont Festnahme Haftbefehl gegen Separatistenführer entzürnt Katalonien: «Das ist Barbarei!» Spanien schraubt wegen Katalonien-Krise Wachstumsprognosen herunter Streit um Unabhängigkeit: Spanien setzt Katalonien letzte Frist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo