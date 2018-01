International

Puigdemont schreibt vom Ende der Unabhängigkeitsbewegung



Carles Puigdemont, der abgesetzte Regierungschef Kataloniens, soll in privaten Kurznachrichten das Ende der Unabhängigkeitsbestrebungen zugegeben haben. Darüber berichtete der spanische Fernsehsender «Telecino». Pugidemont soll in einem SMS an seinen Ex-Minister Toni Comin geschrieben haben, dass «die jüngsten Entwicklungen das Ende bedeuten würden». Zudem warf er anderen katalanischen Separatisten vor, ihn «geopfert» zu haben.

Publik wurde die Mitteilung, weil ein spanischer Journalist an einer Veranstaltung in Belgien den Handy-Bildschirm Comins abgefilmt hat. Puigdemont hat unterdessen bestätigt, dass die Mitteilungen echt sind. Er bestritt aber, dass er aufgebe. Er sei lediglich einen Moment ins Zweifeln geraten. (ohe)

