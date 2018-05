International

Spanien

Baskische Separatisten-Organisation ETA gibt Auflösung bekannt



Baskische Separatisten-Organisation ETA gibt Auflösung bekannt

Die baskische Untergrundorganisation ETA hat ihre Auflösung bekannt gegeben. Es seien «all ihre Strukturen vollständig aufgelöst» worden, schrieb die Organisation nach Jahrzehnten des bewaffneten Kampfes gegen den spanischen Zentralstaat und für die baskische Unabhängigkeit in einem Brief, den das Online-Medium eldiario.es am Mittwoch veröffentlichte.

Die ETA hatte vor rund zwei Wochen erklärt, in ihrem jahrzehntelangen bewaffneten Kampf für ein unabhängiges Baskenland habe sie «viel Schmerz und nicht wieder gut zumachenden Schaden verursacht».

Mitglieder untergetaucht

In dem Entschuldigungsschreiben bekundete die ETA den Toten, Verletzten und den anderen Opfern ihrer Gewalttaten ihren «Respekt». Die ETA bereue ihre Taten «zutiefst».

Insgesamt rund 300 ETA-Mitglieder sind in Spanien, Frankreich und Portugal inhaftiert; etwa hundert weitere sind untergetaucht, wie aus Zahlen der Vereinigung Soziales Forum hervorgeht, die engen Kontakt zu den Angehörigen hat.

Waffen abgegeben

Die 1959 gegründete ETA hatte seit Ende der 60er Jahre mit Anschlägen und Gewalt für die Unabhängigkeit des Baskenlandes in Nordspanien und Südfrankreich gekämpft. Die von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte Gruppe wird für den Tod von 829 Menschen verantwortlich gemacht.

2011 hatte die ETA das Ende ihres bewaffneten Kampfes verkündet. Im April 2017 gab die Organisation dann nach eigenen Angaben ihre Waffen vollständig ab. (whr/sda/afp)

Armenien im Ausnahmezustand – Paschinjan kündigt Proteste an Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Gefährlicher Sporttrend: Trainieren bis zum Nierenversagen Im erotischen Niemandsland – ein Besuch an der Extasia Isabelle Eberhardt, die Schweizerin, die als Mann durch die Wüsten Nordafrikas zog Mit diesen 7 hilfreichen Merkkärtchen schaffst auch du es durch den Sommer Wie man es schafft, mit Mitte 40 nie mehr arbeiten zu müssen: Dieser Mann weiss es Wie ich gelernt habe, dass sich Erwachsene öfter mal raufen sollten. Aber so richtig! 72 endgeile Bilder der Jubiläums-Air-Force, die du gesehen haben MUSST 9 Gäste-Typen, die du an keiner Hochzeit antreffen willst Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo