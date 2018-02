International

Spanien

Wo steht dieser Schneemann? 🤔Â



Bild: AP/AP

Wo steht dieser Schneemann? 🤔

Madrid, Hauptstadt und Herz Spaniens liegt zwar auf dem gleichen Breitengrad wie New York, hat aber ein ausgeglichenes Klima und muss sich kaum Schneemassen im Winter fĂĽrchten. Am Montag sah das aber ganz anders aus.

Heftige Schneefälle in Spanien haben am Montag zu Behinderungen im Strassen- und Flugverkehr geführt. Auch mehr als 100 Schulen blieben geschlossen. Betroffen seien 42'000 Kinder in fünf Regionen des Landes gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press.

Bild: EPA/EFE

Blockierte Strassen – verspätete Flüge

Besonders schlimm war die Situation in der Hauptstadt Madrid, wo zeitweise zwei der vier Pisten des Flughafens Barajas geschlossen wurden, um den Schnee zu räumen, wie der Flughafenbetreiber Aena twitterte.

Dutzende Flüge konnten nur mit Verspätung starten und landen, einige Maschinen wurden auf Airports in anderen spanischen Städten umgeleitet. Auch viele Strassen waren blockiert, darunter mehrere Fahrbahnen auf der Madrider Ringautobahn. (whr/sda/dpa)

So sieht ein Polarbär die Arktis 1m 3s So sieht ein Polarbär die Arktis Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch fĂĽr Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch fĂĽr Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo