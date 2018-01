International

Unglaubliches Video! Ryanair-Passagier öffnet Notausgang und steigt über Flügel aus



Unglaubliches Video! Ryanair-Passagier öffnet Notausgang und steigt über Flügel aus

Lags am Silvester-Kater? Ein polnischer Fluggast hatte wegen einer Verspätung so richtig die Schnauze voll. Seht selbst.

Die Passagiere des Ryanair-Fluges von London-Stansted nach Malaga trauten ihren Augen nicht. Nach der Landung öffnete ein ungeduldiger Passagier am Montagabend den Notausgang und versuchte, das Flugzeug vorzeitig zu verlassen. «Ich gehe über den Flügel raus, ich mag nicht mehr warten», sagte der Pole laut Guardian. Dann stieg er mit seiner Tasche auf den Flügel und wollte offensichtlich herunterspringen.

Ein spanischer Fluggast dokumentierte die unglaubliche Szene auf Video - im Hintergrund krümmen sich die Leute vor lachen.. «Er sass eine ganze Weile auf dem Flügel», so der Augenzeuge. «Er ist tatsächlich gegangen, was für ein Star», so ein anderer Flugreisender.

Das Bodenpersonal scheuchte den ungeduldigen Passagier - es soll sich um einen 57-jährigen Polen handeln - darauf zurück in die Kabine.

Der Mann war offenbar ausgetickt, nachdem die Passagiere nach über 30 Minuten Wartezeit das Flugzeug nicht verlassen durften. Zuvor war die Maschine aus London bereits mit einer Stunde Verspätung gelandet.

Dem Passagier droht nun eine hohe Busse.

