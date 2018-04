Dieser Twitter-Bot stellt Angela Merkel die wirklich wichtigen Fragen

Russische Herkunft von Nervengift nicht nachweisbar – doch es gibt ein grosses Aber

Kurz vor einem Sondertreffen internationaler Giftgasexperten hat das britische Militärlabor eingeräumt: Eine russische Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden.

Die entsprechenden Informationen seien an die britische Regierung gegangen, sagte der Chef des britischen Porton Down Labors, Gary Aitkenhead, am Dienstag dem Sender Sky News. Diese habe dann zusammen mit weiteren Hinweisen ihre Rückschlüsse gezogen.

Moskau weist den Vorwurf aus London zurück, …