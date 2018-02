Hurra, hurra, Kylie Jenners Geheim-Baby ist da! 

Wegen spätem Brady-Fumble! Eagles gewinnen Spektakel-Super-Bowl gegen die Patriots

Was für ein Offensiv-Spektakel! Der 52. Super Bowl ist bis zur letzten Sekunde spannend und dramatisch. Am Ende gewinnen die Philadelphia Eagles gegen Titelverteidiger New England hauchdünn – weil Tom Brady kurz vor Schluss der Ball aus den Händen geschlagen wird.

Die Philadelphia Eagles gewinnen zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte den Super Bowl. Der Aussenseiter setzt sich in Minneapolis im 52. NFL-Final überraschend mit 41:33 gegen die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady durch. Bei ihren ersten beiden Super-Bowl-Teilnahmen 1981 und 2005 mussten die Eagles als Verlierer vom Platz, vor 13 Jahren gegen ... die Patriots.

Es ist ein Super Bowl der Rekorde: Zusammen stellen beide Teams eine neue Offensiv-Bestmarke für erzielte Yards auf. …