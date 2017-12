Nach Doping-Vorwürfen: Mutko legt sein Amt als Verbandschef bis zur WM nieder

Desinformation als Kriegswaffe: Russlands perfider Feldzug gegen die Wahrheit

Russland diffamiert zivile Helfer in Syrien und sät Zweifel an Assads Giftgasangriffen. Eine Studie zeigt nun, wie systematisch der Kreml in seiner Desinformationskampagne vorgeht.

Über Russlands aufwendige Strategien zur Desinformation ist viel berichtet worden: bei den Präsidentschaftswahlen in den USA und Frankreich, beim Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine, beim Abschuss des malaysischen Passagierjets MH17. Immer dort, wo die tatsächliche Faktenlage einigermassen klar ist, liess sich die Manipulation relativ leicht nachverfolgen.

Im Fall Syrien ist die Lage verworrener, das internationale Interesse geringer. Eine günstige Ausgangslage, um …