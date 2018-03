International

Strasse

Auf diese 10 Arten bekämpfen Städte weltweit das Verkehrschaos



Auf diese 10 Arten bekämpfen Städte weltweit das Verkehrschaos

Pendeln ist ein Gesundheitsrisiko. Die tägliche Fahrt zur Arbeit wird ab einer bestimmten Dauer zur Belastung für Körper und Psyche. Weltweit suchen Städte nach Wegen aus dem Stau - oft mit Erfolg.

Nicolai Kwasniewski

Bild: EPA/EPA

Ein Artikel von

Wie verzwickt die Suche nach Lösungen für das Verkehrschaos in Ballungsräumen weltweit ist, zeigt sich an einem Ort, der sich dafür rühmt, technische Lösungen für die Probleme der Welt zu finden: im Silicon Valley. Der Verkehr im Grossraum San Francisco steht kurz vor dem Kollaps, und trotzdem bestehen ausgerechnet jene Tech-Firmen, die die mobile Arbeitswelt propagieren, darauf, dass ihre Mitarbeiter im Grossraumbüro sitzen - und nicht zu Hause.

Apples neues Hauptquartier in Cupertino mag aussehen wie ein Ufo, besitzt aber ganz irdische 11'000 Parkplätze. Die Infrastruktur für die Autos nimmt am Apple Parkway mehr Platz ein als die Büros - ein Beispiel für eine Verkehrspolitik aus jener Zeit, in der freie Flächen schier unbegrenzt zur Verfügung standen und die Strassen noch leerer waren.

Doch auch dort, wo noch ausreichend Platz zum Bauen ist, werden mehr Strassen die Staus nicht dauerhaft verhindern. Die meisten aktuellen Verkehrsstudien zeigen: Egal, wie viele neue Strassen und Parkplätze gebaut werden, immer sind sie zu voll. Wer Strassen sät, so das Fazit, wird Verkehr ernten. Die Studien zeigen auch, dass Radverkehr, Bus- und Bahnfahrer bekommt, wer Fahrradwege schafft und den Nahverkehr ausbaut - das Ziel muss deshalb die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr sein.

Eine Erkenntnis, die vor allem in den weltweit grössten Städten in Asien, Afrika oder dem Nahen Osten schwer umzusetzen ist. Dhaka, Delhi, Lagos oder Kairo sind von ihrem eigenen Wachstum gleichsam überrollt worden und steuern auf den Stillstand zu. Allein im Stau rund um die Megacity Kairo werden nach Schätzungen der Weltbank vier Prozent des ägyptischen Bruttoinlandsprodukts vertrödelt, und nirgendwo gibt es mehr Verkehrstote.

Lösungen für die Probleme dieser Städte sind rar - aber weltweit gibt es Beispiele, die Mut machen:

Platz für Velowege

Bild: EPA/EPA

In Europas Metropolen und anderen älteren Großstädten entscheiden sich immer mehr Bürgermeister dafür, den Autoverkehr zugunsten von Fahrrädern, Bussen und Bahnen zurückzudrängen. Sogar in Moskau, der autoliebenden und vielleicht am stärksten verstopften Stadt Europas, werden die Straßen jetzt verengt, um mehr Platz für Fahrradwege, Busspuren und breitere Fußwegen zu schaffen.

Maut für die Innenstadt

Bild: AP/AP

Grossstädte wie London, Stockholm, Mailand oder Singapur haben Mautsysteme für ihre Innenstädte eingeführt – mit Erfolg: Der Verkehr wurde geringer und floss besser. Noch drastischer gehen die Verwaltungen der chinesischen Metropolen Peking (auf dem Foto zu sehen), Guangzhou, Schanghai und Tianjin gegen Privatautos vor: Sie verlosen die Neuzulassungen nur noch, um die Zahl der Pkw zu begrenzen.

Rush-Hour-Gebühren

Bild: shutterstock

Am radikalsten ist derzeit die Stadtverwaltung der norwegischen Hauptstadt Oslo, die über die City-Maut hinaus noch Rush-Hour-Gebühren plant, Radwege aus- und Parkplätze abbaut. Das Fahrrad-Musterbeispiel ist Kopenhagen, das seit Jahrzehnten konsequent auf den Radverkehr setzt und den schon jetzt hohen Anteil von 36 Prozent bis 2025 auf 50 Prozent steigern will.

Gratis-ÖV

Bild: By Doublex120 - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4372758

Auch der bei uns kontrovers diskutierte Vorschlag für einen kostenlosen Nahverkehr hat Vorbilder: Die estnische Hauptstadt Tallinn nutzt so ein System seit Jahren, ebenso die französische Stadt Aubagne (im Foto zu sehen). Mailand vergibt kostenlose ÖPNV-Tickets an Pendler und überwacht den Standort der Privatautos, um Missbrauch zu verhindern. Singapur versucht dabei, die Verkehrsströme zu steuern, am frühen Morgen ist der Nahverkehr kostenlos.

U-Bahn

Bild: EPA/EPA

Die reichen Ölnationen im Nahen Osten sind dabei, im Eiltempo die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aufzuholen und stecken enorme Summen in den Ausbau des Nahverkehrs: Saudi-Arabien will im kommenden Jahr eine vollautomatisch fahrende U-Bahn eröffnen, ebenso der Nachbarstaat Katar in seiner Hauptstadt Doha (auf dem Foto zu sehen). Von 2020 an soll auch in Abu Dhabi eine U-Bahn fahren, Straßenbahnstrecken sollen folgen.

Schnellbusse

Bild: AP/AP

Lateinamerikanische Städte wie Curitiba, Bogotá oder Mexiko City (auf dem Foto ein Metrobus der Stadt) haben einen Teil ihrer Verkehrsprobleme mit relativ kleinem Aufwand verringert, indem sie weitreichende Schnellbuslinien mit eigenen Fahrspuren aufgebaut haben. Auch Leihradsysteme sind mittlerweile in Mittel- und Südamerika recht weit verbreitet.

Seilbahnen

Bild: EPA/EFE

Eine südamerikanische Besonderheit sind die Seilbahnen. Zwar wurde die erste Stadt-Seilbahn wohl in der algerischen Hauptstadt Algier gebaut und auch die türkische Hauptstadt Ankara hat 2014 eine Bahn mit vier Stationen eröffnet. In den vergangenen 15 Jahren haben aber vor allem Städte wie La Paz (Bild), Mexiko-Stadt, Rio de Janeiro oder Caracas das Verkehrsmittel wiederentdeckt. Gerade in den Andenstädten lohnen sich Seilbahnen: Sie brauchen wenig Platz und sind viel günstiger als Straßen. Zudem binden die Seilbahnen dort gerade die Armenviertel besser an die Arbeitsplätze in den besseren Vierteln an als Straßen. In der kolumbianischen Stadt Medellín soll die Seilbahn (auf dem Foto zu sehen) sogar dazu beigetragen haben, die Mordrate zu senken. Auch, weil Ärmere durch die Anbindung stärker integriert werden ins soziale Leben der Welt.

Grossstadt-Oasen

Bild: EPA/YONHAP

Jetzt auf

Aus Asien kommt ein Beispiel dafür, dass es nicht immer mehr neue Straßen geben muss: 2003 ließ der Bürgermeister der südkoreanischen Stadt Seoul einen innerstädtischen Highway abreißen. Der zubetonierte Fluss wurde freigelegt und eine Art Park geschaffen. Die Folge: Es gibt eine Oase im Stadtraum, die umliegenden Viertel erfuhren einen Aufschwung – und auch der Verkehr fließt seitdem besser.

Autofreie Zonen

Bild: Von Netopyr-e - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11807412

Noch größer sind die Pläne in China: Die Retortenstädte Tianfu oder Tianjin (siehe Foto) sind Versuche, europäische Städte nachzubauen: Nur die Hälfte der Straßen wird für motorisierte Fahrzeuge freigegeben, der Rest ist für Fußgänger und Radfahrer reserviert. In der gesamten Stadt, in der 80.000 Menschen wohnen sollen, soll jeder Punkt innerhalb von 15 Minuten erreicht werden – zu Fuß.

Neue Haltestellen

Bild: AP/FR25426 AP

Auch in den autozentrierten USA haben Stadtverwaltungen erfahren, wie sehr sich Investitionen in den Nahverkehr lohnen. Anfang der Nullerjahre hat die Ostküstenstadt Boston der Bahnlinie, die das Geschäftszentrum mit den Vororten verbindet, vier neue Stationen spendiert. Das Ergebnis: die zuvor benachteiligten Stadtteile mit hoher Arbeitslosigkeit hatten plötzlich eine viel attraktivere Lage. Investoren interessierten sich für die Gegend und schufen Jobs, Geschäftsflächen und Wohnungen.

Mit der Seilbahn über den Zürichsee - so sieht das aus Video: srf

Verkehr der Zukunft Die uberisierte Gesellschaft Ein Uber für alle: So lassen sich die Verkehrsprobleme der Schweiz lösen 340 PS oder intelligente Apps? Warum noch stärkere Motoren und noch mehr Strassen uns nicht vom Stau erlösen werden Teilen tönt gut – aber die Sharing Economy ist keine Kuschel-Wirtschaft

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare