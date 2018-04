Diese Waffensysteme kamen in Syrien zum Einsatz

«Mission accomplished» – Trump twittert nach massivem Raketenangriff auf Syrien

Das Wichtigste in Kürze:

Die Westmächte haben nach dem mutmasslichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma ihre Drohungen wahr gemacht und Ziele in Syrien bombardiert. US-Präsident Donald Trump wandte sich am Freitagabend (Ortszeit) in einer kurzfristig anberaumten Rede an die Nation.

Er sagte, die USA, Frankreich und Grossbritannien hätten in der Nacht zu Samstag mit einzelnen Militärschlägen gegen Syrien begonnen. Die Angriffe seien die Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen …