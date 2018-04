International

Syrien

Nervenkrieg – was du zur Konfrontation der Grossmächte in Syrien wissen musst



Der Nervenkrieg – was du zur Konfrontation der Grossmächte in Syrien wissen musst

Showdown in Syrien: Donald Trump kündigt einen Militärschlag an, Moskau ist alarmiert. Welche Ziele fassen die Amerikaner ins Auge? Wie reagiert Russland? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Matthias Gebauer, Christina Hebel und Dominik Peters

Bild: EPA/EPA

Ein Artikel von

Donald Trump hat seine geplante Lateinamerikareise abgesagt und am Mittwoch offiziell nur drei Termine. Der US-Präsident wird ein Gesetz unterschreiben, mit seinem Vize, Mike Pence, Mittag essen und abends ein Dinner mit führenden Republikanern haben. Mehr nicht. Im Weissen Haus dürfte dennoch Hochbetrieb herrschen - und ein Land im Fokus stehen: Syrien.

Nach der mutmasslichen Giftgasattacke des Regimes auf die Rebellenhochburg Duma vor den Toren der Hauptstadt Damaskus am Wochenende attackierte Trump Machthaber Baschar al-Assad und seine Verbündeten Russland und Iran. Er will Vergeltung und kündigte nun einen Militärschlag in Syrien an.

Die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) mahnte internationale Fluggesellschaften wegen möglicher Luftangriffe bereits zu hoher Vorsicht im östlichen Mittelmeer. Die wichtigsten Fakten zum Showdown in Syrien:

Wie wird ein möglicher Vergeltungsschlag aussehen?

Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HO

Militärexperten rechnen mit einem Angriff der USA mit «Cruise Missile»-Mittelstreckenraketen, ähnlich wie vor einem Jahr nach dem Giftgasangriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun. Passend dazu meldete das amerikanische Militär, dass der Zerstörer «USS Donald Cook» von Zypern aus gen syrische Küste aufbrach, die «USS Porter» könnte ebenfalls in wenigen Tagen das Seegebiet erreichen.

Von den Zerstörern hatten die USA damals 60 Raketen abgefeuert, 59 davon erreichten ihr Ziel, allerdings wurde die angegriffene Air Base der syrischen Luftwaffe in Schairat mit russischer Hilfe innerhalb von Wochen wieder aufgebaut und ist längst wieder in Betrieb.

Was sind die möglichen Ziele?

Als Angriffsziele kommen vor allem Basen der syrischen Armee infrage, von denen die Helikopter oder Flugzeuge mit Giftgas gestartet sein sollen. Dort müssten sich auch spezielle Lager für die Kampfstoffe befinden, fast alle von ihnen müssen aufwendig gekühlt werden. Da die Gerätschaften viel Energie brauchen und man Kühllager durch Infrarotaufnahmen sehen kann, haben die USA und ihre Verbündeten diese vielleicht orten können.

Welche Rolle wird Frankreich spielen?

Bild: EPA/AP POOL

Auch wenn sich Präsident Macron öffentlich markig äussert und seit Tagen von Vergeltungsschlägen spricht, dürfte seine Armee maximal eine symbolische Rolle bei dem Angriff spielen.

Da Frankreich über keinen Zerstörer in der Region verfügt, käme nur der Einsatz von Kampfjets in Frage, die recht leicht von der modernen Luftabwehr an Syriens Grenzen abgefangen würden, die Russland für Machthaber Assad dort installiert hat. Luftwaffen-Experten halten deswegen den Einsatz der französischen Jets für so gut wie ausgeschlossen.

Wie reagiert Moskau?

Bild: AP/AP

Der Kreml und andere Vertreter der Führung senden seit Wochen unterschiedliche Signale: Mal wird für Zurückhaltung geworben, der mutmassliche Giftgasangriff als Fake News abgetan, dann werden scharfe Warnungen ausgestossen.

In Moskau wird ebenfalls seit Längerem erklärt, dass «Terroristen» einen Giftgasangriff vorbereiten würden, der als Vorwand für einen amerikanischen Militärschlag gegen die syrische Führung dienen könnte. Ein solcher Angriff werde nicht ohne Folgen bleiben, erklärte Mitte März Generalstabschef Waleri Gerassimow. Er verwies auf die stationierten russischen Soldaten an unterschiedlichen syrischen Militärstandorten, in Damaskus sind etwa Militärberater im Einsatz.

Damit setzte er die russische Linie: Wenn russische Soldaten bei einem Angriff des Westens zu Schaden kommen, wird Moskau mit einem Gegenschlag reagieren.

Ob Gerassimows Aussage nun noch so Bestand hat, ist unklar, denn der russische Botschafter im Libanon erklärte am Mittwoch auf Arabisch in einem TV-Interview, jede amerikanische Rakete werde abgeschossen.

Wie ist die Stimmung in Russland?

Angespannt, weil nicht klar ist, wie die USA und die westlichen Verbündeten nun vorgehen werden. Die staatlichen Fernsehkanäle und kremlnahe Zeitungen befeuern die Stimmung. In ihren Berichten steht weniger die Frage des mutmasslichen Giftangriffes in Duma im Zentrum, sondern vielmehr, wie ernst die eigene Bedrohungslage ist.

«Wenn es morgen Krieg gibt», titelt «Moskowskij Komsomolez» und zählt die Fronten auf, an denen Russland genötigt sei zu kämpfen: der Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, der Konflikt in der Ostukraine, die verschärften Sanktionen, die einen Rubelsturz verursacht haben, und Syrien. Das Massenblatt «Komsomolskaja Prawda» fragt gar: «Fängt Macho Trump einen dritten Weltkrieg an?»

Im staatlichen Nachrichtenkanal Rossija 24 wurde gezeigt, wie sich die Menschen für den Fall eines Krieges vorbereiten können, welche Lebensmittel man kaufen solle und dass man vor allem Wasser bunkern müsse - allerdings mit dem Verweis, dass die Panik in den USA viel grösser sei.

Was bedeutet die Lage für Putin?

Bild: EPA/SPUTNIK POOL

Für den Präsidenten, der am 7. Mai offiziell nach seiner Wiederwahl seine vierte Amtszeit antritt, stellt sich die Situation zwiespältig dar. Einerseits kann er sich als Beschützer Russlands präsentieren. Andererseits ist Moskaus militärisches Engagement in Syrien bei vielen Russen nicht gerade beliebt. Sie fragen sich, warum Milliarden Rubel für den Einsatz ausgegeben werden, wenn es doch im Land selbst eine Menge Probleme wie die steigende Armut gibt.

Auch deshalb hatte Putin Anfang Dezember den Sieg über die Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) und einen Teilabzug der russischen Einheiten verkündet. Dass nun Russland aufgrund eines mutmasslichen Giftanschlags der verbündeten syrischen Regierungstruppen in eine direkte Konfrontation mit den USA und dem Westen geraten könnte, birgt grosse Risiken.

Zwar sieht man sich in Moskau auf Augenhöhe und gar im Vorteil, da man den Luftraum über Syrien kontrolliert. Doch anders als nach dem Giftgaseinsatz 2013 gibt es kaum noch Möglichkeiten, einen Gegenschlag des Westens abzuwenden. Damals hatte Moskau eine elegante diplomatische Lösung auf den Tisch gelegt: Assads Zustimmung zur Beseitigung chemischer Waffen. Fünf Jahre später ist kaum noch Spielraum für diplomatische Angebote.

Kann der Uno-Sicherheitsrat die Krise noch entschärfen?

Die Chancen dafür sind sehr gering. Neben den USA und Russland sind China, Frankreich und Grossbritannien ständige Mitglieder im Uno-Sicherheitsrat. Jeder kann einen Resolutionsentwurf des anderen blockieren.

Bild: AP/AP

Am Dienstag beriet das Gremium über drei Resolutionen zu den jüngsten Ereignissen in Syrien - und alle drei Entwürfe scheiterten:

Russland verhinderte einen Resolutionsentwurf der USA. Diesem zufolge sollte untersucht werden, wie genau der Einsatz von Chemiewaffen in Duma stattgefunden habe.

Die Vereinigten Staaten plädierten anschliessend für eine Resolution, wonach der Sicherheitsrat infolge einer Untersuchung die Schuld selbst zugewiesen hätte. Moskau votierte dagegen.

Ein zweiter russischer Resolutionsentwurf scheiterte dann ebenfalls an dem Veto der USA. Dieser rief die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zur Untersuchung der Ereignisse in Duma auf - obwohl die OPCW bereits zuvor erklärt hatte, Ermittler nach Syrien zu schicken.

Mittlerweile soll der russische Syrien-Sondergesandte Alexander Lawrenziew nach Iran gereist sein. Er bezeichnete den mutmasslichen Giftgaseinsatz in Duma als «Behauptung».

Wird Israel in einen möglichen US-Angriff eingeweiht?

Israel wird in den kommenden Tagen genau nach Syrien blicken - und dürfte von den USA auch im Vorfeld des Angriffs informiert werden. Israel und Syrien befinden sich seit Jahrzehnten offiziell im Kriegszustand. Beide Armeen sind aufgrund der jüngsten Ereignisse in hoher Alarmbereitschaft. Zwei Tage nach dem mutmasslichen Giftgasangriff in Duma wurde - offenbar davon unabhängig - der syrische Militärflugplatz T4 in der Provinz Homs aus der Luft angegriffen.

Bild: EPA/IDF

Dabei wurden auch sieben iranische Soldaten getötet. Russland macht Israel dafür verantwortlich, Iran droht mit Vergeltung. Die Regierung in Jerusalem erklärte, sie wisse nicht, wer das Bombardement durchgeführt habe. Noch am Mittwoch soll das israelische Sicherheitskabinett um Premier Benjamin Netanyahu tagen.

Syrien übernimmt Vorsitz bei Abrüstungskonferenz

Jetzt auf

Möglich ist, dass die angekündigte Antwort Irans auf den Angriff mit der Reaktion des Westens auf den mutmasslichen Giftgaseinsatz in Duma zeitlich zusammenfällt. Damit hätte der Vielfrontenkrieg eine neue Dimension.

Fest steht bislang allein: Das syrische Regime übernimmt ab 28. Mai den Vorsitz bei der Genfer Abrüstungskonferenz, die auch das Verbot von Chemiewaffen überwacht.

Uno-Hilfskonvoi angekommen, aber etwas Wichtiges fehlt Video: srf

Syrien Wie die SNB 4 Millionen Dollar mit dem US-Angriff auf Syrien verdiente Verprellt Trump mit dem Luftschlag in Syrien seine treuesten Anhänger? Nach den Raketen die Fragezeichen – was will Trump in Syrien? Nervengift-Angriff: Warum es immer noch Chemiewaffen in Syrien gibt Autopsie bestätigt Chemiewaffen-Einsatz in Syrien – Erdogan beschimpft Assad als «Mörder» Trotz US-Angriff: Syrien bombardiert weiter Was der Fall von Aleppo für den Syrien-Krieg bedeutet Russland und Iran erobern Aleppo – für Assad Kampf um Aleppo: Assads Truppen zerschlagen die Rebellengebiete in zwei Teile Assad-Luftwaffe tötet offenbar türkische Soldaten – Rebellen für Feuerpause in Ost-Aleppo Syrien-Krieg: UNO wirft Assad weiteren Einsatz von Giftgas vor «Humanitäre Tragödie», «gigantischer Friedhof»: UNO über Aleppo Ost-Aleppo wird ausgelöscht – und die Welt schaut zu Syrische Weisshelme entschuldigen sich für #MannequinChallenge mit «Bomben-Opfer» Assad bietet Trump Zusammenarbeit bei Kampf gegen Extremisten an Russischer Flugzeugträger «Admiral Kusnezow» erreicht syrische Küste Absurde Forderungen: Was Putin von den Amerikanern verlangt UNO-Experten über Attacke auf Hilfskonvoi in Syrien: Es waren doch Luftangriffe «Nicht Sex, sondern Krieg schändet den syrischen Körper»: Ein Flüchtling wird Pornostar Scharen flüchten aus Aleppo – dieser Mann bleibt und kümmert sich um die verlassenen Katzen Syrische Stadt Duma von heftigen Luftangriffen getroffen – es droht ein zweites Aleppo «Ich habe Angst, dass ich heute Abend sterbe» – Siebenjährige twittert aus Aleppo Ärzte ohne Grenzen fordern Ende des Blutbads in «Todeszone» Ost-Aleppo Syrien-Gespräche mit Russland «nicht tot, aber auf der Intensivstation» Ein herber Rückschlag: USA beenden Gespräche mit Russland über Waffenstillstand für Syrien #StingerEffect: Die neueste Lösung für den Syrien-Konflikt kommt aus Hollywoods Traumfabrik Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Kriegsverbrechen in Syrien Wieder Klinik bombardiert: Luftangriff auf Aleppo trifft eines der letzten Spitäler Wieder Spitäler in Aleppo bombardiert – UNO-Chef Ban Ki Moon spricht von «Kriegsverbrechen» Bekannter deutscher Journalist interviewt «Al-Nusra»-Kommandant – alles nur ein Fake? Eiskaltes Schweigen zwischen Washington und Moskau Feuerpause für Syrien rückt in Reichweite Türkische Militäroperation in Syrien: Der «IS» ist der Vorwand, die Kurden sind das Ziel Krieg? Welcher Krieg? Mit diesem Video will Syrien Touristen an seine Strände locken Was hat der Westen mit den Flüchtlingen zu tun? Diese 10 Punkte zeigen es Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo