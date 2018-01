International

«Wer sich uns in den Weg stellt, wird weggefegt» – Erdogans Krieg in Syrien



Präsident Erdogan inszeniert sich als Kriegsherr. Grosse Teile der türkischen Bevölkerung unterstützen den Militäreinsatz in Syrien, sogar Oppositionspolitiker. Kritische Stimmen werden unterdrückt.

Maximilian Popp, Istanbul

Bild: EPA/TURKISH PRESIDENTAL PRESS OFFICE

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat aus seiner Verachtung für Recep Tayyip Erdogan nie einen Hehl gemacht: Er nannte den türkischen Präsidenten wahlweise einen Despoten, Antidemokraten, Islamisten.

Seitdem die türkische Armee jedoch am vergangenen Wochenende in der Provinz Afrin, im Nordwesten Syriens, einmarschiert ist, um Kämpfer der Kurden-Miliz YPG zu vertreiben, bemüht sich Kilicdaroglu plötzlich um versöhnliche Töne: «Wir unterstützen diese Operation voll und ganz.» Er bete für Militär und Vaterland, ergänzte sein Stellvertreter, CHP-Sprecher Bülent Tezcan.

Nicht nur die Sozialdemokraten, fast alle Parteien, mit Ausnahme der prokurdischen HDP, begrüssen Erdogans Entscheidung, Truppen nach Syrien zu schicken. Der gemeinsame Feind PKK/YPG eint sie. «Unsere Gebete sind mit unserer ruhmreichen Armee und unseren heldenhaften Soldaten in Afrin», schrieb Meral Aksener, die Vorsitzende der neu gegründeten, rechtspopulistischen Iyi-Partei, auf Twitter.

Bild: AP/AP

Die Türkei, so scheint es, hat in diesen Tagen eine regelrechte Kriegseuphorie erfasst: In den türkischen Moscheen beten Imame für den Sieg in Afrin. Das Fernsehen sendet Bilder der «Operation Olivenzweig» in Dauerschleife. Türkische Zeitungen, die schon in Friedenszeiten weitgehend gleichgeschaltet sind, erscheinen mit beinahe identischen Titelseiten, die zur «Vernichtung der Terroristen» aufrufen.

«Wer dagegen ist, unterstützt Terroristen»

Die letzten kritischen Stimmen werden unterdrückt. «Jeder, der sich gegen die Afrin-Operation der Türkei stellt, unterstützt Terroristen», sagte Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Erdogan drohte Demonstranten mit Repressionen: «Wenn ihr auf die Strasse geht, dann werden euch unsere Sicherheitskräfte am Nacken packen.»

Antikriegsdemonstrationen in Istanbul wurden von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Mindestens 24 Journalisten, Aktivisten und Politiker, die sich kritisch über den Angriff auf Afrin geäussert hatten, wurden festgenommen - darunter auch Nurcan Baysal, eine kurdische Menschenrechtlerin.

Baysal, die sich seit Jahren für den Frieden zwischen Kurden und Türken engagiert, hatte auf Twitter die Afrin-Offensive in drastischen Worten verurteilt. Am Sonntagabend stürmten Polizisten ihre Wohnung in Diyarbakir, im Südosten der Türkei, und führten sie vor den Augen ihrer Kinder ab.

Drohung gegen die USA

Präsident Erdogan inszeniert sich in dem Konflikt als entschlossener Kriegsherr. Seine Regierung betrachtet die YPG, die weite Teile Afrins kontrolliert, als den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die USA hingegen schätzen die YPG als Partner im Kampf gegen den «Islamischen Staat». Nach Ansicht von Experten dürften Pläne Washingtons, in Syrien eine Grenzschutztruppe unter Führung der YPG zu etablieren, Anlass für die Offensive der Türkei gewesen sein.

Erdogan schürt nun bewusst antiamerikanische Ressentiments. Er bezeichnet die Grenzschutztruppe als «Terrorarmee» und droht offen damit, US-Soldaten anzugreifen. «Nehmt eure Flaggen runter von den Terrorbasen, sodass wir nicht gezwungen sind, es selbst zu tun und jene zu begraben, die auf der Seite der Terroristen sind», sagte er. In der Türkei erfährt er dafür breite Zustimmung. Die «Operation Olivenzweig» sei «Balsam» für die türkische Seele, schreibt die Autorin Amberin Zaman in dem Portal «Al Monitor». Sie zeige, dass sich die Türkei gegen ihre Feinde verteidigen könne - selbst gegen den Widerstand von Weltmächten wie den USA.

Der Krieg in Syrien könnte durch die Intervention der Türkei ein Stück weiter ausser Kontrolle geraten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte vermeldete am Sonntag 21 tote Zivilisten und Dutzende Verletzte in Afrin. Die Opferzahlen dürften in den kommenden Tagen weiter steigen.

«Wir haben Angst», sagte Ibrahim, ein Bewohner aus Afrin, dem SPIEGEL am Telefon. «Die Welt muss uns helfen, die Angriffe zu stoppen. Wir brauchen eine Flugverbotszone über Afrin.»

Erdogan hat angekündigt, die Operation auf Manbidsch auszudehnen, eine Stadt östlich von Afrin, die die YPG 2016 mithilfe der USA vom IS eingenommen hat. Ein solcher Schritt würde den Konflikt nicht nur zwischen der Türkei und den Kurden, sondern womöglich auch zwischen der Türkei und den USA weiter eskalieren lassen. Erdogan scheint das nicht zu stören. «Wir haben unser Schicksal in die eigene Hand genommen», sagt er. «Wer sich uns in den Weg stellt, wird hinweggefegt.»

Mitarbeit: Hussein Ahmad, Eren Caylan

