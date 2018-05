Nordkorea will Atomtestgelände im Mai schliessen, Trump sagt: «Es läuft sehr gut»

Wird nun alles wunderbar? Am Korea-Gipfel soll Kim Jong Un der Schliessung des Atomtestgeländes zugesagt haben. Derweil ist Trump happy, weil er der Welt einen grossen Gefallen tun wird.

Das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll nach Trumps Worten bereits in den kommenden drei bis vier Wochen stattfinden. Er gehe davon aus, dass es «ein sehr wichtiges Treffen» werde.

«Wir werden der Welt einen grossen Gefallen tun», sagte Trump am Samstagabend vor Anhängern in der Stadt Washington in Michigan.

US-Aussenminister Mike Pompeo erklärte derweil, Kim sei bereit, einen Plan vorzulegen, der zur vollständigen …