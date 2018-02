Explosion in Ankara ++ bislang keine Meldungen von Verletzten

Erdogan lässt türkische Ärzte verhaften, weil sie zum Frieden aufrufen

Nach Kritik am Militäreinsatz in Syrien hat die türkische Polizei Razzien gegen zahlreiche Ärzte durchgeführt. Die Festnahme von elf führenden Mitgliedern der Türkischen Ärztevereinigung (TTB) sei angeordnet worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Dienstag.

Darunter sei der Vorsitzende Rasit Tükel. Die TTB hatte in der vergangenen Woche eine Erklärung verbreitet, in der sie unter anderem vor irreparablen Schäden durch Krieg warnten und Krieg als ein Problem der öffentlichen Gesundheit …