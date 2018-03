US-Botschaft in der Türkei macht wegen Drohungen vorerst dicht

International

Aus Sicherheitsgründen bleibt die US-Botschaft in Ankara am Montag geschlossen. Die diplomatische Vertretung in der türkischen Hauptstadt sprach auf ihrer Website am Sonntag von einer «Sicherheitsbedrohung», ohne nähere Angaben zu machen.

Die Botschaft war 2013 Ziel eines Selbstmordanschlags, zu der sich eine linksextreme Gruppe bekannte. Damals wurde ein türkischer Sicherheitsmann getötet.

Die Beziehungen zwischen den Nato-Partnern USA und Türkei sind derzeit angespannt. Hauptstreitpunkt ist die Unterstützung der USA für die syrische Kurdenmiliz YPG. Ankara stuft die YPG als Terrorgruppe an und führt seit Ende Januar ein Offensive gegen sie in der syrischen Provinz Afrin. Die USA sehen die Kurdenmiliz dagegen als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). (sda/afp)

