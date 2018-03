Deutlich mehr Türken erhalten Asyl in Deutschland

Der Schweizer Film «I Am Not Your Negro» gewinnt französischen Filmpreis

Der von der Schweiz koproduzierte Film «I Am Not Your Negro» über Rassendiskriminierung in den USA ist dem französischen Filmpreis César für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Der Preis für den besten Film ging ans Aidsdrama «120 battements par minute».

Der geehrte Dokumentarfilm des Haitianers Raoul Peck erzählt von Rassenproblemen in den USA aus der Sicht des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin (1924-1987). Der Film wurde von den Genfer Produzenten von «Close up …