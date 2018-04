«Sport kann gesunde Effekte haben, aber das geschieht eher zufällig»

Fitness ist mächtig im Trend. Doch Werner Kieser, der führende Gesundheitspapst in der Schweiz, will weder von Fitness etwas wissen, noch hält er Sport für gesund.

Fitnesscenter sind die neuen Golfplätze, hat watson kürzlich vermeldet. Teilen Sie diese Einschätzung? Für das Kieser-Training trifft dies mit Sicherheit nicht zu. Es gibt zwar gelegentlich Paare, die sich bei uns kennengelernt haben. Aber im Allgemeinen trainiert man bei uns für sich allein – und geht dann wieder.

Die Atmosphäre ist tatsächlich sehr asketisch. Das stimmt. Wer «socializing» will, wie das heute heisst, ist bei uns an der falschen Adresse. Das war nicht immer so. Als die …