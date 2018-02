International

Wenn dir dein Bio-Lehrer verklickern muss, dass du ein Kuckuckskind bist ...

In dieser einen Biologie-Vorlesung an der California State University waren die 234 Studenten womöglich aufmerksamer als in keiner anderen Stunde. Thema der Vorlesung: Genetik. Die Studenten mussten anhand eines Punnett-Quadrats, das ein Kreuz- oder ZĂŒchtungserbgenis vorhersagt, ihre Blutgruppe bestimmen.

Eine Studentin meldete sich darauf etwas verwirrt beim Professor. Ihre Mutter habe die Blutgruppe A, ihr Vater Blutgruppe 0. Sie selbst sei aber Typ AB. Eine unmögliche Kombination. Denn die A- und B-Gene sind beide dominant. Das 0-Gen ist rezessiv. Die Studentin mĂŒsste in der Theorie folglich Typ A oder 0 sein – und nicht Typ AB.

Der Professor bat die Studentin, sich die Blutgruppen ihrer Eltern nochmals bestÀtigen zu lassen. Denn er war sich sicher: Da muss ein Fehler vorliegen.

In der nÀchsten Vorlesung sprach besagter Professor die Studentin nochmals auf ihre Blutgruppe an. Und diese eröffnete darauf allen 243 Studenten, dass sie ein Kuckuckuskind sei. Ihre Mutter hatte vor 21 Jahren eine AffÀre mit dem Bruder ihres Mannes und wurde von ihm schwanger. Erst nachdem sich die Studentin beharrlich nach den Blutgruppen ihrer Eltern erkundigte, erfuhr sie, dass sie von ihrem Onkel grossgezogen wurde.

Und es zeigt sich: Das ist nicht das erste Mal, dass Biologielehrer Anstoss zu Familienkrisen gegeben haben. Weil eine Kommilitonin die ganze Geschichte der 21-JĂ€hrigen Studentin auf Twitter erzĂ€hlte, ging die Story viral. Worauf sich einige weitere User meldeten, die Ähnliches zu berichten wussten.

Und diese Geschichte ist nicht die einzige ...

