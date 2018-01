International

«Das ist nichts für mich!» – Oprah will nicht US-Präsidentin werden



Da haben wir (also vor allem die US-Amerikaner) ja noch einmal Glück gehabt. Oprah Winfrey wird nicht ins Rennen um die US-Präsidentschaft 2020 steigen. Dies hat die Talkshow-Ikone in einem Interview mit der «InStyle» bekannt gegeben.

«Das ist nichts, was mich interessiert», sagte Oprah dem Magazin. Zwar seien Personen an sie herangetreten, die ihre Kampagne hätten führen wollen, aber sie habe abgelehnt. «Das ist nichts für mich!», sei ihr Kommentar gewesen.

Winfrey ist einer der berühmtesten TV-Stars in den USA und Milliarden Dollar schwer. In den vergangenen Wochen, vor allem nach ihrem blumigen Auftritt bei den Golden Globe Awards, wurde sie in den Medien als potentielle Trump-Nachfolgerin gehandelt. (aeg)

