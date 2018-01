International

USA

Ob das gut kommt? Trump zu direkten Gesprächen mit Kim bereit



Bild: AP/AP

Ob das gut kommt? Trump zu direkten Gesprächen mit Kim bereit

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gezeigt. «Ich glaube immer an Gespräche», sagte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz in Camp David.

Dies äusserte der US-Präsident auf die Frage, ob er ein Telefonat mit Kim führen würde. «Natürlich würde ich das tun, ich habe überhaupt kein Problem damit», sagte er, unterstrich aber zugleich, dies bedeute nicht, dass er ohne Vorbedingungen ein solches Gespräch führen würde.

Trumps Äusserung weicht von seiner oft kriegerischen Rhetorik gegenüber Nordkorea und insbesondere Kim ab. Trump und Kim hatten sich in den vergangenen Monaten mehrfach gegenseitig verbal beleidigt, was vor dem Hintergrund der nordkoreanischen Raketen- und Atomwaffentests international die Sorge vor einem Atomkrieg auslöste.

Nordkorea nimmt wohl an Olympiade teil

Bild: AP/AP

Trump hatte am Samstag kurz zuvor in Camp David auch gesagt, er hoffe, dass der Dialog zwischen Nordkorea und Südkorea über die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hinaus andauern werde.

Das international isolierte Nordkorea wird nach Angaben seines Vertreters beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) «wahrscheinlich» an dem Sportereignis in Südkorea im Februar teilnehmen. Zudem konkretisieren sich die Planungen für ein ranghohes bilaterales Treffen am Dienstag. Es wären die ersten bilateralen Gespräche seit mehr als zwei Jahren. (sda/afp)

Donald Trump ahmt Menschen nach 29s Donald Trump ahmt Menschen nach Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Spectre und Meltdown: Alle iPhones und Android-Geräte betroffen – was du jetzt tun kannst Gleich wirst du dich sehr, sehr alt fühlen. LIES DIESE 18 ZEIT-FAKTEN besser NICHT! KFC hat sich gerade über Trump lustig gemacht – und der Joke ist wirklich nicht schlecht Dramatische Szenen in Österreich – auf diesem Sessellift willst du wirklich nicht sitzen Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren Weshalb das Enthüllungsbuch bereits heute erscheint – und wie Trump Bannon ab sofort nennt FCSG-Sportchef Sutter: «Mein Rucksack ist prall gefüllt, ob das reicht, werden wir sehen» Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? «Sie verweigern die Arbeit»: BDP-Landolt teilt gegen SVP und FDP aus – aber so richtig Schweizer Tierschützerin: «Zoos? Inakzeptabel! Früher steckte man Schwarze auch in Käfige» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo