Phil, der berühmteste Wetterschmöcker der USA, sagt einen langen Winter voraus



Bild: AP/AP

Das wohl berühmteste Murmeltier der Welt hat einem baldigen Frühling in den USA eine Absage erteilt. Wie in jedem Jahr am 2. Februar wurde der Nager Phil am frühen Freitagmorgen aus seinem Bau in einem Wäldchen bei Punxsutawney (Pennsylvania) gezogen und ins Licht gehalten. Dabei sah man seinen Schatten – der Legende zufolge bedeutet das sechs weitere Wochen Winterwetter in den USA.

Bereits am frühen Morgen hatten sich Tausende Menschen in der kleinen Stadt versammelt. Den Brauch gibt es bereits seit 1887. Die Prognosen des Murmeltiers entpuppten sich allerdings oft als falsch. Der US-Wetterdienst weist sogar eigens darauf hin, dass Phil «keine Vorhersagefähigkeiten» besitzt. Weltberühmt wurde die Prozedur 1993 mit der Filmkomödie «Und täglich grüsst das Murmeltier» mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen. (whr/dpa)

