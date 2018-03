International

Ex-Playboy-Model Karen McDougal will gegen Donald Trump klagen



Drei Frauen gegen Trump – warum es für den US-Präsidenten ungemütlich werden könnte

Die Klage einer Frau in New York könnte zur Belastung für Donald Trump werden - es geht um sexuelle Übergriffe. Auch die Pornodarstellerin Stormy Daniels und ein Ex-Playmate setzen ihn unter Druck.

Roland Nelles, Washington

Während Donald Trump und seine Anwälte versuchen, die juristischen und politischen Auswirkungen der Russlandaffäre einzudämmen, braut sich jenseits von Washington jede Menge zusätzlicher Ärger für den Präsidenten zusammen.

Ein Gericht in New York hat die Klage einer Frau zugelassen, die wegen Verleumdung gegen Trump vorgehen will. Summer Zervos zählte im Wahlkampf 2016 zu einer Gruppe von zehn Frauen, die Trump vorwarfen, sie sexuell belästigt zu haben. Die ehemalige Kandidatin von Trumps TV-Show «The Apprentice» hatte angegeben, 2007 von Trump in einem Hotel in Los Angeles bedrängt worden zu sein. Trump wies die Vorwürfe zurück und bezichtigte Zervos und die anderen Frauen der Lüge. Sie wollten lediglich seine Wahl verhindern und finanziellen Profit machen, erklärte er.

In New York argumentierten Trumps Anwälte nun, der Präsident könne nicht vor dem Gericht eines einzelnen Bundestaats verklagt werden. Ausserdem seien seine Äusserungen über Zervos eine politische Meinungsäusserung gewesen und deshalb von der Verfassung geschützt.

Die New Yorker Richterin Jennifer Schecter argumentierte dagegen in ihrer Entscheidung, dass niemand über dem Gesetz stehe, auch nicht der Präsident. Er geniesse hier keine Immunität und unterliege bei privaten Angelegenheiten wie jeder andere Bürger den allgemeinen Gesetzen.

Muss Trump unter Eid aussagen?

Die Richterin berief sich ausdrücklich auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA von 1997 gegen den damaligen Präsidenten Bill Clinton. Er war von einer früheren Angestellten aus Arkansas, Paula Jones, beschuldigt worden, sie sexuell bedrängt zu haben. Das Oberste Gericht liess damals die Klage von Jones gegen Clinton zu.

Schecter wies auch einen Antrag von Trumps Anwälten zurück, das Verfahren auf die Zeit nach dem Ende von Trumps Präsidentschaft zu verschieben. Sollte der Präsident an dem Verfahren nicht teilnehmen können, weil eine Krise seine Anwesenheit in Washington erforderlich mache, könnte dieser Aufgabe Priorität eingeräumt werden, erklärte sie.

Unklar ist, was die Entscheidung für Trump nun konkret bedeutet. Unangenehm ist sie allemal, da erneut sein Umgang mit Frauen zum grossen Thema wird. Denkbar ist, dass Trump in dem Verfahren in einem nächsten Schritt gezwungen werden kann, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Auch könnten weitere Frauen Übergriffe durch Trump beeiden. Zudem könnten womöglich Wahlkampfunterlagen des Trump-Teams im Namen des Gerichts angefordert werden. Trumps Anwälte kündigten an, gegen die Entscheidung der Richterin Berufung einlegen zu wollen.

So oder so kommt die Entscheidung für Trump zur Unzeit. Erst am Dienstag hatte das frühere Playmate Karen McDougal eine Klage gegen den Verlag des Blattes «National Enquirer» eingereicht. Sie gibt an, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, über die sie nun offen sprechen wolle. Bislang sieht sie sich durch eine Schweigevereinbarung daran gehindert, die sie mit dem Verlag gegen Zahlung von 150'000 Dollar getroffen hat. Die Zeitschrift «Enquirer» hatte die Geschichte über ihre angebliche Affäre mit Trump gekauft, dann aber nicht veröffentlicht. Der Eigentümer der Zeitschrift ist ein Freund von Trump. Das Verfahren, Skandal-Geschichten auf diese Weise zu unterdrücken, wird in US-Medien «catch and kill» genannt.

Stormy Daniels plant grosses TV-Interview

Es gibt aber noch mehr Ärger dieser Art für den Präsidenten: Am kommenden Sonntag soll die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias Stormy Daniels in der TV-Sendung «60 Minutes» auftreten und neue Details über ihre mutmassliche Affäre mit Trump enthüllen. Offenbar will sie dann auch den Vorwurf ihres Anwalts bekräftigen, ihr sei körperliche Gewalt angedroht worden, sollte sie weiter über den Fall sprechen. Wer daran beteiligt war oder unter welchen Umständen dies geschehen sein soll, hat sie bislang nicht gesagt.

Clifford hatte vor der Wahl 2016 mit Trumps Anwalt Michael Cohen eine Schweigevereinbarung geschlossen und dafür 130'000 Dollar kassiert. Diese Vereinbarung will sie nun annullieren, auch sie klagt vor einem Gericht.

Das Interview mit Clifford alias Stormy Daniels verursacht bereits reichlich Wirbel. Daniels und ihr Anwalt verstehen es äusserst gut, die Angelegenheit ganz im Stil von Donald Trump im Gespräch zu halten. So sorgten sie jetzt dafür, dass die Ergebnisse eines Lügendetektortests von 2011 veröffentlicht wurden, in dem Daniels im Auftrag einer Illustrierten zu ihrer Affäre mit Trump befragt wurde. Sie soll bestanden haben.

