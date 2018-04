International

USA

Dieser Jet fliegt mit Überschall – aber ohne Knall



Dieser Jet fliegt mit Überschall – aber ohne Knall

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen neuen Überschalljet in Auftrag gegeben - aber ohne Überschallknall. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin, der für die Nasa schon länger an einem Konzept dafür feilt, sei mit Entwurf, Bau und Test eines solchen Jets beauftragt worden.

Video: watson/Lya Saxer

Bis Ende 2021 soll die Arbeit, für die der Rüstungskonzern 247.5 Millionen Dollar erhält, abgeschlossen sein, teilte die Raumfahrtbehörde am Dienstag in Washington mit. Dann soll ein Prototyp des «X-plane» fertig sein, der in etwa 16 Kilometer Höhe mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen kann - und dabei anstelle eines Überschallknalls nur einen Ton erzeugt, der so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür.

Sobald der Prototyp fertig ist, will die Nasa selbst weitere Tests durchführen und ab Mitte 2022 dann bei Flügen über ausgewählten Städten USA weitere Daten sammeln.

Rund 15 Jahre nach dem Aus der legendären Concorde rückt somit eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs wieder näher. Neben der Nasa und Lockheed Martin arbeiten derzeit auch andere Unternehmen an Überschalljets. (whr/sda/dpa)

Flugangst - Ein Leidensbericht von Knackeboul Video: watson

F-22 absolviert ersten Kampfeinsatz

Das könnte dich auch interessieren: Ein Aussteiger erzählt, warum es so schwierig ist, aus der Freikirche auszutreten Russische Herkunft von Nervengift nicht nachweisbar – doch es gibt ein grosses Aber Linux-Stick statt Windows-PC: Das muss sich in der IT-Schweiz ändern Wie die Erwachsenenwelt aussehen würde, wenn unsere Lehrer recht gehabt hätten 20 goldene Ratschläge für jeden, den mit dem Frühlingsanfang das Velo-Fieber gepackt hat Fake-Vorwurf gegen SVP-Nationalrat Erich Hess: 10'000 Herzen für Liebesfoto auf Instagram Wenn du bei unserem Flugverkehrs-Quiz durchfällst, musst du auf den Jumpseat! Die Donut-Theorie sagt uns, wie wir gut leben können, ohne die Erde zu zerstören So entsteht ein Stangenei – eine Symphonie in 15 Gifs Networking 2.0: «Fitnesscenter sind der neue Golfplatz» Was dieser Mann schreibt, wird einigen Müttern nicht gefallen Wohlan, ihr Lumpaziusse! Entblödet euch nicht, in diesem Denkspiel rammdösig zu werden Diese 5 Ansätze sollen die Oster-Bibeli vor dem Schredder retten 8 verblüffende Fakten über Samsung, die kaum jemand kennt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo