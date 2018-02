International

Erfolgreichster US-Präsident der Geschichte? Trump: «Ich glaube das wirklich»



Erfolgreichster US-Präsident der Geschichte? Trump über sich: «Ich glaube das wirklich»

Donald Trump sieht sich nach seinem ersten Amtsjahr als erfolgreichsten Präsidenten der US-Geschichte. «Ich glaube das wirklich», sagte Trump in seiner Rede vor der konservativen Vereinigung CPAC («Conservative Political Action Conference») am Freitag bei Washington.

«In der Geschichte der Präsidentschaft hat noch kein Präsident in seiner gesamten Amtszeit so viele Regulierungen abgeschafft wie ich im ersten Jahr.»

Trump nutzte seinen Auftritt zu einer überwiegend freihändigen Tour durch einen breiten Mix an Themen. Einmal mehr griff er seinen Amtsvorgänger Barack Obama an, ebenso die Medien und die Demokratin Hillary Clinton. Wie bei einem Wahlkampfauftritt streifte Trump in einer Art Greatest-Hits-Präsentation Themen wie eine Mauer zu Mexiko, Kohlebergbau, den Iran-Deal, Glauben oder Kriminalität.

Ausserdem trug der Präsident neuerlich in voller Länge das Gedicht «Die Schlange» vor. Während des Wahlkampfs hatte er es oft zitiert, um vor syrischen Flüchtlingen zu warnen.

Trump erging sich in so vielen Themen, dass er erst ganz zum Schluss seiner mehr als 75 Minuten mit einem Satz die bereits angekündigten Sanktionen gegen Nordkorea erwähnte. Es seien die «grössten aller Zeiten».

Beiläufig sagte Trump, dass bei den im November anstehenden Kongresswahlen mit Verlusten der Republikaner zu rechnen sei. Wenn Teile des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus gewählt werden, verliere die Regierungspartie meistens. «Niemand ist in der Lage, das zu erklären. Es passiert einfach», sagte Trump.

Die CPAC ist eine stramm konservative, rechte Vereinigung. Sie trifft sich einmal im Jahr. (sda/dpa)

