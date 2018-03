International

USA

Unfall von Devonte Hart: Das Foto, wie er einen Polizisten umarmt, ging viral



Mit diesem Foto wurde der Junge berühmt – jetzt verunfallte er mit seiner Familie tragisch

Beim Sturz über eine Klippe an der kalifornischen Pazifikküste sind mindestens fünf Familienmitglieder in ihrem Auto ums Leben gekommen. Drei Kinder und ihre 38 Jahre alten Mütter wurden im Küstenbereich entlang des berühmten Highway 1 in Kalifornien tot aufgefunden.

Der Unfallort auf dem berühmten Highway 1 Bild: AP/The Press Democrat

Nach drei weiteren Adoptivkindern der miteinander verheirateten Frauen werde noch gesucht, sagte Sheriff Thomas Allman von der Polizei im Bezirk Mendocino am Mittwoch. Sie würden davon ausgehen, dass alle sechs Kinder der Familie in dem Fahrzeug waren.

Unter den Vermissten ist auch Devonte Hart. Das Foto des Jungen Schwarzen, der während den Protesten gegen Polizeigewalt in den USA mit Tränen in den Augen einen weissen Polizisten aus Portland umarmt, ging 2014 viral.

Das berühmte Foto mit Devonte Hart und dem Polizist von 2014 Bild: AP Johnny Nguyen

Devonte Hart bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bernie Sanders 2016 Bild: AP/FR155163 AP

Thomas Allman zufolge war am Montag ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Das Fahrzeug wurde auf dem Dach liegend an dem Steilstrand gefunden.

Über die Ursache und den Zeitpunkt des Unfalls konnten die Beamten keine Angaben machen. Es habe keine Augenzeugen gegeben. Die Untersuchungen würden andauern. Es seien weder Brems- noch Schleuderspuren gefunden worden, hiess es. Der Wagen stürzte mehr als 30 Meter in die Tiefe.

Keine Bremsspuren und keine Schleuderspuren am Unfallort Bild: AP/The Press Democrat

Eine ganze Familie sei durch diese Tragödie ausgelöscht worden, sagte Allman. Die sechs Kinder der Familie aus dem US-Staat Washington waren 12 bis 19 Jahre alt. (meg/sda/dpa)

