Hat Trump wirklich gesagt, alle Flüchtlinge aus Haiti hätten Aids?

Der Widerstandskämpfer – Mark Streits grossartige Karriere in 7 Bildern und Kapiteln

Mark Streit war der erste Schweizer Eishockey-Feldspieler, der sich in der nordamerikanischen NHL durchgesetzt hat und damit zum Wegbereiter für viele Landsleute, die sich mittlerweile in der besten Liga der Welt tummeln, wurde. Ende Oktober gab der 40-Jährige seinen Rücktritt bekannt.

Begegnet man Mark Streit dieser Tage, dann sieht man einen Mann, der den linken Arm in einer Schlinge trägt. Er liess sich im November, kurz nachdem er offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, an der schon lange verletzten Schulter operieren. Jetzt ist diese Schlinge quasi das letzte Erinnerungsstück an eine grosse Eishockey-Karriere, die am 30. Oktober fast heimlich, still und leise, zu Ende gegangen ist.

Den letzten Kampf hatte er zuvor verloren. Die Montreal Canadiens lösten den …