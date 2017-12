International

USA

Nach Mordversuch im «Slenderman»-Wahn: Mädchen muss 25 Jahre in Anstalt



Nach Mordversuch im «Slenderman»-Wahn: Mädchen muss 25 Jahre in Anstalt

Ein Mädchen in den USA muss wegen eines bizarren Mordversuchs für 25 Jahre in eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Die damals Zwölfjährige hatte 2014 zusammen mit einer Freundin 19 Mal auf eine Mitschülerin eingestochen.

Sie fühlte sich offenbar durch den «Slenderman», eine düstere fiktive Internetfigur, zu der Bluttat aufgefordert. Als Tatmotiv hatte das Mädchen Wahnvorstellungen und Angst vor dem «Slenderman» angegeben: Er hätte ihrer Familie etwas antun können, wenn sie den Mordauftrag nicht ausgeführt hätte. Das Opfer hatte die Messerattacke verletzt überlebt.

Bild: AP/HBO

Mit der 25-jährigen Einweisung schöpfte der Richter in Waukesha im Bundesstaat Wisconsin das maximale Strafmass aus. «Dadurch sollen Schutz und Sicherheit der Gesellschaft garantiert werden», erklärte er am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Die gleichaltrige angeklagte Mittäterin soll im Februar verurteilt werden.

Die beiden Mädchen hatten die Tat gestanden und auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Vor der Urteilsverkündung zeigte sich die Haupttäterin reuig: «Ich werde alles tun um sicherzustellen, dass ich keine Wahnvorstellungen mehr bekomme. Jeder soll wissen, dass ich das, was an diesem Tag geschah, zutiefst bedaure.»

Bild: AP/Milwaukee Journal-Sentinel

Der Fall hatte in den USA grosses Aufsehen erregt. Ein Video mit dem Verhör der beiden Mädchen war vergangenes Jahr Teil eines Dokumentarfilms im Sender HBO mit dem Titel «Beware the Slenderman». (sda/afp)

Das war das Jahr 2017 in Karikaturen 1m 57s Das war das Jahr 2017 in Karikaturen Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Happy Birthday, Bill Gates! Hier sind die besten Videos mit dem Microsoft-Gründer Der Widerstandskämpfer – Mark Streits grossartige Karriere in 7 Bildern und Kapiteln 10 Dinge, die du in der Gegenwart deiner Katze unmöglich machen kannst Das sind die Unicef-«Foto des Jahres» – und sie sind wirklich eindrücklich «Danke lieber Gott für unseren couragierten Präsidenten» – Trump wird mit Lob überschüttet So hast du «Last Christmas» noch nie gehört: Der grösste Xmas-Hit als Hockey-Version Nach Grapsch-Vorwürfen gegen Ex-«Blick»-Chef: «Es gab schon lange Gerüchte in der Branche» Schlangen-Invasion in Nigeria – Schwarze Mambas töten hunderte Menschen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare