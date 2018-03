International

USA

Schulbus stürzt nach Ausflug zu Disney World in Schlucht



Bild: AP/Jesus Tejada

Auf dem Heimweg von einem Ausflug nach Disney World in Florida ist am Dienstag ein Bus mit Schülern in eine 15 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Nach Angaben des zuständigen Sheriffs kam beim Unfall im US-Bundesstaat Alabama der Busfahrer ums Leben.

Bus wreck on I-10 near Florida carrying Channelview high school students. 1 dead. Several injured. Video: Jesus Tejada #KHOU11 pic.twitter.com/hW9SsS6PXd — Shern-Min Chow 🙋🏻 (@ShernMinKHOU) March 13, 2018

Mehrere der 42 Passagiere sollen schwer verletzt sein. Der Unfall ereignete sich bei Loxley im Baldwin County. Der Bus kam am Morgen (Ortszeit) von der Strasse ab und stürzte in die Schlucht. An Bord befanden sich Schüler aus Texas. (sda/dpa)

