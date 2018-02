International

USA

Cheerleader-Crew bringt Melania Trump wieder zum Strahlen



Bild: AP/AP

Cheerleader-Crew bringt Melania Trump wieder zum Strahlen

First Lady Melania Trump kann endlich wieder lachen. Im Football-Outfit lief sie in West Palm Beach an der Seite von Doland zur grossen Super-Bowl-Party auf.

Eine Gruppe Cheerleader begrüsste das Präsidenten-Paar mit Pauken und Trompeten – da strahlte Melania über das ganze Gesicht.

Dabei setzte sich das Ex-Model gekonnt in Szene. Wie natürlich das Lachen war, bleibt das Geheimnis der First Lady.

Ganz anders am vergangenen Freitag. Bei der Landung in Florida schritt Melania eiskalt an Donald Trump vorbei, als dieser mit ihr für Fotografen posieren wollte. Die Spekulationen wegen einer Ehekrise bei den Trumps reissen seit Wochen nicht ab.

(amü)

Donald Trump ahmt Menschen nach 29s Donald Trump ahmt Menschen nach Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Amazon entwickelt Armband für Mitarbeiter und erntet harsche Kritik 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren Hischier trifft 87 Sekunden vor Schluss spektakulär zum Devils-Sieg – auch Malgin skort Eagles gewinnen Super-Bowl gegen die Patriots Warum Microsoft-User ihr Surface-Gerät ins Kühlfach stecken 😨 Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo