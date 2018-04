International

Der Baum, den Macron und Trump gepflanzt haben, ist verschwunden.



Bild: AP/AP

Wo ist der Freundschaftsbaum von Trump und Macron?

US-Präsident Trump und Frankreichs Präsident Macron hatten vor wenigen Tagen mit grosser Geste gemeinsam einen Baum im Garten des Weissen Hauses gepflanzt. Jetzt ist er schon wieder verschwunden.

Es war eine symbolträchtige Geste: Zum Auftakt seines Besuchs in den USA griffen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gastgeber Donald Trump im Garten des Weissen Hauses gemeinsam zur Schaufel. Die beiden Männer gruben ein kaum mannshohes Bäumchen ein – ein Gastgeschenk aus Frankreich. Gebuddelt wurde in Sichtweite des Weissen Hauses nahe einer grünen Laterne. Das war am vergangenen Montag.

Bild: AP/AP

Die Gartenarbeit war Teil einer Inszenierung von ausgeprägter Harmonie. Der dreitägige Besuch Macrons in Washington nannte sich offiziell «state visit», war aber eher das, was die Amerikaner eine «Bromance» nennen, eine wahre Männerfreundschaft.

Und nun ist dort, wo die beiden gegraben hatten, nur noch ein gelber Fleck im Rasen zu sehen. Von der jungen Eiche keine Spur mehr. Fotografen entdeckten das Fehlen des Bäumchens am Samstag bei einem Termin Weissen Haus.

Was ist passiert? Ein Affront, obwohl der Baum an Symbolkraft kaum zu übertreffen war? Schliesslich sollte der Setzling die historischen Bande beider Länder symbolisieren: Der Baum stammt aus dem Wald von Belleau nordöstlich von Paris. Im Juni 1918 kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs war der Ort Schauplatz eines Gefechts, bei dem US-Marines eine deutsche Offensive abwehrten. Dabei kamen fast 2000 von ihnen ums Leben.

Aus dem Weissen Haus gibt es bisher kein Wort dazu, was mit der kleinen Eiche passiert ist. Die französische Ausgabe der «Huffington Post» schreibt aber, dass es sich beim Verschwinden des Baums nicht um einen diplomatischen Zwischenfall handele. Man habe aus dem Elysee-Palast erfahren, dass der Baum in Quarantäne sei – veranlasst vom amerikanischen Zoll. In den USA müssen sämtliche Pflanzen, Samen und sogar Erde aus dem Ausland zunächst gründlich überprüft werden. Damit soll verhindert werden, dass Krankheiten oder schädliche Insekten ins Land geschleppt werden.

Auch die Macrons erhielten Gastgeschenke: ein eingerahmtes Polsterstück von einem Stuhl im Weissen Haus. Darauf ist ein von Lorbeeren umgebener Steinadler zu sehen. Ausserdem bekamen sie ein Fotoalbum mit Bildern ihres Besuchs und eine Tiffany-Silberschale mit dem Siegel des Präsidenten und den Unterschriften des Trump-Ehepaars. Kann man alles viel unauffälliger verschwinden lassen. (ler)

