International

USA

Trump gibt den Befehl für eine US-Militärparade



Bild: EPA/EPA

Trump gibt den Befehl für eine US-Militärparade

Nordkorea hat eine, Frankreich hat eine: Jetzt will auch US-Präsident Donald Trump mit einer Militärparade die Stärke seines Landes und seine Rolle als Oberbefehlshaber demonstrieren. Das Weisse Haus teilte am Dienstag in Washington mit, Trump habe dem Verteidigungsministerium seinen Wunsch nach einer Parade mitgeteilt.

Militärvertreter würden nun nach einem Termin suchen. Trump sei ein grosser Unterstützer der «grossartigen US-Streitkräfte, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um die Sicherheit unseres Landes zu garantieren», sagte seine Sprecherin Sarah Sanders.

Die Idee zu einer Parade kam Trump im vergangenen Sommer, als er in Paris die Militär-Show der französischen Armee gemeinsam mit Emmanuel Macron verfolgte.

Er habe das Verteidigungsministerium gebeten, eine Zeremonie zu prüfen, bei der alle US-Bürger ihre Wertschätzung zeigen könnten. (amü/sda/afp)

Bild: EPA/EPA

Das könnte dich auch interessieren: Wenn du beim iPhone X Anrufe nicht annehmen kannst – es liegt nicht an dir Quizz-Huber hat Geburtstag. Doch verteilt er auch Geschenke? An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland Dieser Mann hat den schlimmsten Job der Welt Britischer Hacker wird nicht an die USA ausgeliefert, wo ihm 99 Jahre Knast gedroht hätten Wie gewonnen, so zerronnen: Bitcoin verliert in einer Woche ein Viertel an Wert Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo