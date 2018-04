International

USA

Am zweiten Prozessauftakt wird Bill Cosby von einer Halbnackten beschimpft.



Bild: EPA/EPA

Halbnackte Aktivistin beschimpft Bill Cosby als Vergewaltiger

Nach vielen Verschiebungen war der Auftakt des neu aufgelegten Strafprozesses gegen Bill Cosby für Montag angesetzt. Aber bevor es dann auch wirklich losgehen konnte, gab es noch allerlei Turbulenzen – inklusive einer halbnackten Demonstrantin.

Wegen eines Zwischenfalls mit einer halbnackten Demonstrantin und Zweifeln an der Jury hat der neu aufgelegte Strafprozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Nötigung mit Verzögerung begonnen. Ursprünglich hatte der Prozess bereits am Montagmorgen (Ortszeit) an einem Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania starten sollen.

Richter Steven O'Neill entschied jedoch, sich zunächst mit einem Einwand der Verteidigung zum Zweifel an der Unabhängigkeit eines Jurors zu beschäftigen. Nachdem dieser ausgeräumt werden konnte, konnte der Prozess gegen den 80-Jährigen am Nachmittag (Ortszeit) starten. Nach der Auftakterklärung des Staatsanwalts entliess Richter O'Neill die Jury für den Tag und vertagte die Auftakterklärung der Verteidigung auf Dienstag.

Halbnackte versperrte den Weg

Zuvor war es auf Cosbys Weg zum Gericht zu einem Zwischenfall gekommen. Eine halbnackte Frau sprang Cosby vor dem Gerichtsgebäude in den Weg und schrie «Mister Cosby, Vergewaltiger». Das Wort «Vergewaltiger» (Rapist) hatte sie sich auch in roter Farbe auf den nackten Oberkörper geschrieben. Kurz darauf wurde sie von der Polizei überwältigt, festgenommen und abgeführt. Cosby musste umkehren und warten, bis sich die Lage beruhigt hatte.

Bild: AP/FR171469 AP

Die Demonstrantin wurde später von der Staatsanwaltschaft von Montgomery County – dem Regierungsbezirk, in dem Norristown liegt – als 39-Jährige aus dem US-Bundesstaat New Jersey identifiziert. Ihr werde Ruhestörung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei einer Verurteilung drohe ihr eine Geldstrafe.

Protesten von Gegner und Unterstützern

Zum Strafprozess in Philadelphias Vorort Norristown, das nicht weit entfernt von Cosbys Wohnhaus liegt, versammelte sich am Montag auch eine kleine Gruppe von Cosby-Gegnern – und Unterstützern. Auf Schildern und mit Rufen forderten sie Gerechtigkeit für Klägerin Andrea Constand - beziehungsweise für Cosby.

Bild: EPA/EPA

Bereits vor einigen Tagen hatte Cosbys Verteidigung per Antrag darum gebeten, einen Juror seines Postens entheben zu lassen, der den Entertainer vor Jury-Kollegen als schuldig bezeichnet haben soll. «Dieser Einwand veranlasst das Gericht, sofort zu handeln», sagte Richter O'Neill. «Ich beschütze das Wesen dieses Prozesses und stelle sicher, dass er fair und unabhängig ablaufen kann.» Am Nachmittag sagte O'Neill, er habe mit allen Juroren gesprochen und ihre Unabhängigkeit sei sichergestellt.

Erster Prozess geplatzt

Ein erster Prozess gegen Cosby war vor rund zehn Monaten geplatzt, weil die damalige Jury sich auch nach tagelangen Beratungen nicht auf ein Urteil hatte einigen können. Für den zweiten Prozess war nun eine neue Jury ausgesucht worden, ausserdem hat Cosby neue Verteidiger.

Bild: AP/POOL Reuters

Bei einer Verurteilung könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen. Auch in der Neuauflage des Prozesses geht es um die Frage, ob Cosby 2004 die Universitätsangestellte Andrea Constand sexuell missbrauchte. Der Entertainer, der in den 1980er Jahren mit der «Bill Cosby Show» weltberühmt geworden war, weist die Anschuldigungen zurück. (sda/dpa)

Bill Cosby wegen sexueller Nötigung vor Gericht Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo