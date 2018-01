International

USA

Der «schlampige Steve» rudert zurück – Bannon nimmt Trump Jr. wegen Skandalbuch in Schutz



Bild: EPA/EPA

Der «schlampige Steve» rudert zurück – Bannon nimmt Trump Jr. wegen Skandalbuch in Schutz

Erstmals hat sich der frühere Trump-Chefberater Steve Bannon zu seinen bristanten Aussagen im Buch «Fire & Fury» geäussert. Er relativiert einige Szenen.

Vom Busenkumpel zu Trumps grösstem Feind - mit seinem Aussagen im Buch «Fire & Fury» über das schier grenzenlose Chaos im Weissen Haus hat Ultra-Nationalist Steve Bannon die Trump-Familie entzürnt.

«Der schlampige Steve hat den Verstand verloren, nachdem wir ihn gefeuert hatten», sagte US-Präsident Trump jüngst über seinen früheren Chefberater.

Jetzt hat sich Bannon erstmals zum Buch geäussert - und sein Bedauern über die Auswirkungen ausgedrückt. In einem Statement auf der News-Seite Axios bekundete er die «unerschütterliche Unterstützung» für den US-Präsidenten und dessen Agenda.

Bild: AP/AP

Eine Präzisierung war ihm aber besonders wichtig. Er lobte plötzlich den «Verräter» Trump Jr. «Er ist ein Patriot und ein guter Mann». Grundsätzlich dementierte er aber seine Aussagen im Buch nicht.

Im Buch sorgte besonders ein Treffen von Donald Trump Jr., Schwiegersohn Jared Kushner und dem damaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfes 2016 für Aufsehen. Trump Jr. hatte gehofft, dabei Schmutziges über die Wahlrivalin seines Vaters, Hillary Clinton, zu erfahren. Bannon wertet dieses Treffen dem Buch zufolge als «Verrat, unpatriotisch und üblen Mist».

In der Erklärung gibt er nun an, diese Aussagen seinen nicht an Trump Jr., sondern an den frühreren Wahlkampfleiter Paul Manafort gerichtet gewesen. «Manafort hätte wissen müssen, wie die Russen funktionieren und dass sie keine Freunde der USA sind».

Bild: AP/AP

Seine brisanten Aussagen begründet Bannon auch mit seiner Lebenserfahrung: Als Marinesoldat habe er während des Kalten Krieges auf einem Zerstörer russische U-Boote gejagt.

Im Buch wird Bannon mit den Worten zitiert, das Team um Sonderermittler Robert Mueller werde Don Junior «knacken wie ein Ei». Eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen diesem Statement und der aktuellen Darstellung bleibt er jedoch schuldig.

(amü)

Bannons Geschichtsverständnis: Krieg ist unausweichlich

Donald Trump ahmt Menschen nach 29s Donald Trump ahmt Menschen nach Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Dramatische Szenen in Österreich – auf diesem Sessellift willst du wirklich nicht sitzen Jetzt ist es fix: «Game of Thrones» wird erst 2019 zurückkehren FCSG-Sportchef Sutter: «Mein Rucksack ist prall gefüllt, ob das reicht, werden wir sehen» «Sie verweigern die Arbeit»: BDP-Landolt teilt gegen SVP und FDP aus – aber so richtig Schweizer Tierschützerin: «Zoos? Inakzeptabel! Früher steckte man Schwarze auch in Käfige» Gleich wirst du dich sehr, sehr alt fühlen. LIES DIESE 18 ZEIT-FAKTEN besser NICHT! Spectre und Meltdown: Alle iPhones und Android-Geräte betroffen – was du jetzt tun kannst Weshalb das Enthüllungsbuch bereits heute erscheint – und wie Trump Bannon ab sofort nennt Hat Trump wirklich den «grössten Atomknopf»? KFC hat sich gerade über Trump lustig gemacht – und der Joke ist wirklich nicht schlecht Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo