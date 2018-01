International

Das musst du über die erste Trump-Rede zur Lage der Nation wissen



Es ist Trumps erste richtige Rede zur Lage der Nation: In der Nacht auf Mittwoch wird der US-Präsident vor dem Kongress die «State of the Union»-Rede halten. Was werden die Themen sein, was steht auf dem Spiel und wer darf da überhaupt zuhören? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo spricht Trump?

Trump wird die stündige Rede am Dienstag um 21 Uhr (Ortszeit) im Kapitol halten, also um 3 Uhr Schweizer Zeit. Der Präsident spricht bei einer Sitzung des Senats und des Abgeordnetenhauses, flankiert von Vize Mike Pence und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan.

Wer darf zuhören?

Das Weisse Haus und die Mitglieder des Kongresses laden traditionell Gäste ein. Meist mit klarer Botschaft: In der Loge von First Lady Melania Trump werden beispielsweise zwei Familien sitzen, deren Töchter von Gangmitgliedern getötet wurden. Die Demokraten haben mehrere junge Einwanderer eingeladen, die bislang einen temporären Schutz haben, deren Zukunft aber ungewiss ist.

Was sind die Themen?

Trump wird eine Bilanz über sein erstes Jahr ziehen und erwartungsgemäss seine Steuerreform und die Rekorde an der Börse preisen. Zudem will er offenbar für ein billionenschweres Infrastrukturpaket werben. Ein weiteres Thema dürfte das Einwanderungspaket sein, das das Weisse Haus in der vergangenen Woche vorgelegt hat.

Was ist von Trump zu erwarten?

Angeblich soll Trump eine optimistische, versöhnliche Rede halten, kündigten Regierungsmitarbeiter an. Ein Wendepunkt wird die «State of the Union»-Rede nicht bedeuten, ein präsidiales Auftreten dürfte das Vertrauen in ihn nicht stärken. Dafür gilt er als zu unberechenbar und launisch.

President Trump has told advisers he wants to strike a unifying tone in his State of the Union address tonight, after a year of stoking divisions on race, politics and gender https://t.co/YkNLHjFj0I #SOTU pic.twitter.com/XhdG1tOYCn — CNN (@CNN) January 30, 2018

Wird es Gegenreaktionen geben?

Es gibt eine Gegenrede der Opposition, dieses Mal wird sie Joe Kennedy III. halten, der Grossneffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy. Der 37-jährige Abgeordnete (Massachusetts) sorgte mit scharfer Kritik an Trump und den Republikanern für Aufsehen. Mehrere Demokraten haben zudem angekündigt, der Rede fernbleiben zu wollen – darunter John Lewis, eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Einige demokratische Frauen wollen zudem Solidarität mit der #MeToo-Bewegung zeigen und sich ganz in Schwarz kleiden – als Zeichen gegen sexuelle Gewalt.

Der Rechtschreibefehler...

