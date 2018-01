Trumps Anwalt zahlte 130'000 Dollar, damit dieser Pornostar nicht auspackt

Darum lieben wir das Schweizer Eishockey – die Wahnsinns-Spiele in der Übersicht

Der ZSC kehrte nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. Die Lions gewannen in Bern 4:2 und feierten im vierten Saisonspiel gegen den Schweizer Meister den dritten Erfolg. Das mit einem Finanz-Engpass kämpfende Genève-Servette kehrte mit einem 6:5-Sieg nach Verlängerung über den HC Davos in der Tabelle auf den 6. Rang zurück.

- Wie in den ersten drei Saisonduellen gingen die Gäste in Führung. Der 21-jährige Jérôme Bachofner liess SCB-Goalie Leonardo Genoni in der 6. Minute nach einem Pass von Verteidiger Dave Sutter herrlich aussteigen und erzielte seinen zweiten Saisontreffer, den zweiten im neuen Jahr. Doch diesmal setzte sich in der Folge nicht das Heimteam durch, sondern die Gastmannschaft.

- Zwar gerieten die Lions in der 29. Minute nach einem Doppelschlag der Berner innerhalb von 29 Sekunden durch Maxim Noreau …