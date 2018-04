USA und Verbündete attackieren Syrien – laute Explosionen in Damaskus

International

Die USA haben nach dem mutmasslichen Giftgas-Einsatz in Syrien ihre Drohungen wahrgemacht und Syrien militärisch angegriffen. US-Präsident Donald Trump wandte sich am Freitagabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation.

Die USA, Frankreich und Grossbritannien hätten in der Nacht zu Samstag mit einzelnen Militärschlägen gegen Syrien begonnen, sagte er. Die Angriffe seien Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk.

«Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters.»

Medien aus Damaskus meldeten kurz darauf schwere Explosionen. Wo die Ziele lagen, war zunächst unklar. Rauch sei auf der Ostseite der syrischen Hauptstadt aufgestiegen, sagten Augenzeugen.

Später hiess es, in der Hauptstadt Damaskus seien schwere Explosionen zu hören. Das berichteten Anwohner und das syrische Staatsfernsehen am frühen Samstagmorgen.

Ein BBC-Journalist twitterte ein kurzes Video, das zeigen soll, wie Flugabwehrraketen bei Damaskus gestartet werden.

Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0 — Riam Dalati (@Dalatrm) 14. April 2018

Auslandskorrespondenten meldeten zudem, eine Forschungseinrichtung nordöstlich von Damaskus sei unter anderem angegriffen worden. Dort sollen in der Vergangenheit Chemiewaffen entwickelt worden sein.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, die Luftabwehr des Landes bekämpfe die «amerikanisch-britisch-französische Aggression». Es seien 13 Raketen abgefangen worden.

Aus Armeekreisen hiess es, es seien Dutzende Abwehrraketen abgefeuert worden – unter anderem vom Militärflughafen Al-Schairat. Diesen hatten die USA vor rund einem Jahr nach dem Giftgaseinsatz in der Stadt Chan Scheichun bereits angegriffen.

Trump hatte seit Tagen Syriens Verbündeten Russland unverhohlen mit dem Angriff gedroht. Er sagte im Weissen Haus am Freitag, es handele sich um Präzisionsschläge. «Wir sind darauf vorbereitet, diese Antwort fortzusetzen, bis die syrische Regierung ihren Einsatz verbotener chemischer Waffen beendet.»

US-TV-Sender berichten live Video: YouTube/ABC News

Seite-an-Seite mit Massenmördern

An Russland und den Iran gerichtet, fragte Trump in seiner Rede an die Nation: «Was für eine Art Nation würde im Zusammenhang mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern stehen wollen?»

Die syrische Armee ist schon seit Tagen in voller Alarmbereitschaft und hatte sich am Mittwoch von weiteren Stützpunkten zurückgezogen. Am Dienstag verliess die Armee einige Militärbasen, um einer möglicherweise bevorstehenden Attacke der USA und seiner Verbündeten Frankreich und Grossbritannien weniger Angriffsfläche zu bieten.

