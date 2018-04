International

USA und Verbündete greifen Syrien wegen mutmasslichen Giftgas-Einsatzes an



USA und Verbündete greifen Syrien an – Putin fordert UNO-Sondersitzung

Das Wichtigste in Kürze:

Die USA, Frankreich und Grossbritannien haben in der Nacht auf Samstag Ziele in Syrien mit Marschflugkörpern und Luft-Boden-Raketen angegriffen.

Der Militärschlag sei eine Vergeltungsmassnahme wegen des Giftgas-Einsatzes des syrischen Regimes von Baschar al-Assad gegen die eigene Bevölkerung.

Getroffen worden seien ein Forschungszentrum für Chemiewaffen in Damaskus sowie ein Lager und ein Kommandoposten für diese Art von Waffen nahe Homs, sagte US-Generalstabschef Joseph Dunford.

Nach Angaben des Pentagon wurden die Luftangriffe nach kurzer Zeit vorerst beendet.

Russland droht mit Konsequenzen – hat aber bislang keine konkreten Massnahmen angekündigt.

Bei den Angriffen sind nach russischen Angaben mehr als hundert Raketen abgefeuert worden. Eine «bedeutende Zahl» dieser Raketen sei von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden.

Es sollen keine Ziele in der Nähe der russischen Stützpunkte in Syrien angegriffen worden sein (siehe unten).

Die NATO unterstützt laut Generalsekretär Jens Stoltenberg den Angriff der Westmächte.

Die UNO ruft die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zurückhaltung auf.

Russlands Präsident Wladimir Putin fordert eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates.

Syrien fordert eine Verurteilung der Angriffe weil sie gegen internationales Recht verstiessen.

In Sozialen Medien wird der jüngste US-Militärschlag vielerorts als illegal kommentiert, da der US-Kongress hätte zustimmen sollen. Dem widerspricht das Pentagon.

Die Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wollten am Samstag mit der Untersuchung des mutmasslichen Giftgasangriffes im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus beginnen.

Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Was ist passiert?

Die Westmächte haben nach dem mutmasslichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma ihre Drohungen wahr gemacht und Ziele in Syrien bombardiert. US-Präsident Donald Trump wandte sich am Freitagabend (Ortszeit) in einer kurzfristig anberaumten Rede an die Nation.

Er sagte, die USA, Frankreich und Grossbritannien hätten in der Nacht zu Samstag mit einzelnen Militärschlägen gegen Syrien begonnen. Die Angriffe seien die Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung unter Baschar al-Assad gegen das eigene Volk.

«Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters.»

Medien aus Damaskus meldeten kurz darauf schwere Explosionen. Rauch sei auf der Ostseite der syrischen Hauptstadt aufgestiegen, sagten Augenzeugen.

Bild: AP

Bild: AP/SANA

Welche Ziele wurden angegriffen?

Die USA, Grossbritannien und Frankreich griffen mit Raketenangriffen unter anderem eine Forschungseinrichtung nahe Damaskus an. Dies sagte der Generalstabschef des US-Militärs, Joseph Dunford, am Freitagabend (Ortszeit) im Pentagon. Als weiteres Ziel sei eine Lagerstätte nahe Homs angegriffen worden.

Der Militäreinsatz der Westmächte in Syrien ist nach Angaben von US-Verteidigungsminister James Mattis vom Samstag generell ein Schlag gegen die Infrastruktur der chemischen Waffenproduktion des Landes gewesen. Der Einsatz von Chemiewaffen könne unter keinen Umständen geduldet werden.

Getroffen worden seien ein Forschungszentrum für Chemiewaffen in Damaskus sowie ein Lager und ein Kommandoposten für diese Art von Waffen nahe Homs, bestätigte später US-Generalstabschef Joseph Dunford. Der General wies darauf hin, dass die Ziele so ausgewählt worden seien, dass die russischen Streitkräfte nicht getroffen würden.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums schossen vier Flugzeuge der Royal Air Force in der Nacht zum Samstag Raketen auf ein Ziel in der Nähe des syrischen Homs ab. Dort lagerten dem Ministerium zufolge in einer früheren Raketenbasis etwa 24 Kilometer westlich von Homs Produkte für chemische Kampfstoffe. Dies stelle einen Bruch der Chemiewaffenkonvention dar.

Auslandskorrespondenten meldeten, eine Forschungseinrichtung nordöstlich von Damaskus sei angegriffen worden. Dort sollen in der Vergangenheit Chemiewaffen entwickelt worden sein.

Mehr als hundert Marschflugkörper und Luft-Boden-Raketen seien «vom Meer und aus der Luft auf syrische militärische und zivile Ziele» geschossen worden, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Samstag eine Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Eine «bedeutende Zahl» dieser Raketen sei von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden.

Aus syrischen Armeekreisen hiess es, es seien Dutzende Abwehrraketen abgefeuert worden – unter anderem vom Militärflughafen Al-Schairat. Diesen hatten die USA vor rund einem Jahr nach dem Giftgaseinsatz in der Stadt Chan Scheichun bereits angegriffen.

Ein BBC-Journalist twitterte ein kurzes Video, das zeigen soll, wie Flugabwehrraketen bei Damaskus gestartet werden.

Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0 — Riam Dalati (@Dalatrm) 14. April 2018

Der in Grossbritannien ansässigen oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden zwei weitere Forschungseinrichtungen attackiert, davon eine ebenfalls in Damaskus und die andere in der Region Homs. Zudem seien fünf Militär-Stützpunkte und -Lager im Raum Damaskus angegriffen worden. Laut syrischem Staatsfernsehen waren auch Armeelager in der Region Homs Ziel der Angriffe.

Nach Auskunft der Syrischen Beobachtungsstelle wurden alle beschossenen Ziele auf Grundlage russischer Geheimdienstinformationen vor drei Tagen evakuiert.

Was ist mit Opfern?

Nach den US-geführten Luftangriffen werden in Syrien drei verletzte Zivilisten gemeldet. Der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge wurden Raketen abgewehrt, die auf eine Armeestellung in Homs abgefeuert worden seien. Dabei seien die Flugbahn geändert und die Zivilisten verletzt worden.

Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Samstag, die Attacke auf eine Forschungseinrichtung in einem Bezirk der Hauptstadt Damaskus habe lediglich zu Sachschäden geführt.

Die Militäraktion soll «vorerst» beendet sein

Nach Angaben des Pentagon wurden die Luftangriffe nach kurzer Zeit vorerst beendet. «Die Welle der Luftangriffe ist vorbei», sagte US-Generalstabschef Joseph Dunford. Pentagonchef Jim Mattis sagte, «derzeit» seien keine weiteren Angriffe geplant.

Der Schlag gegen Syrien sei härter gewesen als der im Vorjahr, sagte US-Verteidigungsminister Mattis. Es handle sich bisher um eine begrenzte, einmalige Aktion, betonte er.

Die USA hätten ein vitales nationales Interesse daran, einer Verschlechterung der Lage in der Region entgegenzutreten, sagte Mattis. Es sei höchste Zeit, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Das syrische Volk leide entsetzlich unter der Regierung von Baschar al-Assad, sagte Mattis.

Was sagen die Verbündeten der USA?

Die Regierungen in London und Paris haben ihre Beteiligung an den Angriffen offiziell bestätigt.

Die britische Premierministerin Theresa May erklärte in London, es gebe «keine Alternative» zu dem Militärschlag. Die westlichen Luftangriffe setzten eine «klare Botschaft» gegen den Einsatz von Chemiewaffen. Die internationale Gemeinschaft könne beim Einsatz von Chemiewaffen nicht tatenlos zusehen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron begründete den Angriff auf das syrische Regime mit dessen Einsatz von Giftgas. Man könne den Gebrauch chemischer Waffen nicht tolerieren. Diese stellten eine Gefahr für das syrische Volk und «unsere gemeinsame Sicherheit» dar. Er habe deshalb der Armee den Befehl zum Eingreifen gegeben. Der Angriff sei auch ein Mittel gegen die Banalisierung des Einsatzes von Giftgas.

Die französischen Streitkräfte haben für ihren Militäreinsatz Fregatten und Kampfflugzeuge mobilisiert. Verteidigungsministerin Florence Parly erklärte am Samstagmorgen in Paris, die Fregatten seien im Mittelmeer zusammengezogen worden.

Zur gleichen Zeit sei von mehreren Luftwaffenstützpunkten in Frankreich in der Nacht der Angriff gestartet worden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unterstützt den Angriff der USA, Grossbritanniens und Frankreichs gegen mutmassliche Giftgaseinrichtungen in Syrien. Stoltenberg erklärte am Samstag in Brüssel am Sitz des Bündnisses: «Das wird die Fähigkeiten der Führung einschränken, die Menschen in Syrien weiterhin mit chemischen Waffen anzugreifen.»

Die NATO habe wiederholt Syriens Einsatz von Chemiewaffen als klaren Bruch internationaler Regeln verurteilt. «Der Gebrauch von chemischen Waffen ist nicht zu akzeptieren, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden», so Stoltenberg weiter.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat die Angriffe der drei Westmächte auf Ziele in Syrien unterstützt. «Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstössen zu warnen», erklärte die Kanzlerin am Samstag.

Die Europäische Union steht nach Aussage von EU-Ratspräsident Donald Tusk bei den Angriffen auf Syrien hinter seinen Verbündeten. «Die Angriffe der USA, Frankreichs und Grossbritanniens machen deutlich, dass das syrische Regime zusammen mit Russland und dem Iran nicht mit dieser menschlichen Tragödie fortfahren kann, zumindest nicht ohne Folgen», teilte Tusk am Samstag via Twitter mit.

Wie reagiert Russland?

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach dem militärischen Angriff der Westmächte auf syrische Einrichtungen eine Sondersitzung des Uno-Sicherheitsrates gefordert. Der Angriff werde auf das Schärfste verurteilt, teilte der Kreml am Samstag in Moskau mit.

Der russische US-Botschafter Anatoli Antonow warnte die USA nach Beginn der Luftschläge. In einer Mitteilung heisst es, dass «solche Aktionen nicht ohne Konsequenzen bleiben». Zudem sei die Beleidigung des russischen Präsidenten nicht akzeptabel. Die USA hätten obendrein keinen Grund, andere Länder für irgendetwas zu beschuldigen.

Das russische Aussenministerium erklärte in Moskau, die westlichen Angriffe kämen zu einem Zeitpunkt, an dem Syrien gerade eine «Chance auf eine friedliche Zukunft» gehabt habe. Der Angriff sei genau jetzt geschehen, als Syrien endlich eine echte Chance auf Frieden bekommen habe, schrieb zudem die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag auf Facebook. Es gebe weiterhin keine Beweise für den mutmasslichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma, schrieb Sacharowa. Sie verglich die Situation mit dem Angriff auf den Irak 2003.

Die westlichen Angriffe in Syrien haben nach Angaben aus Moskau keine Ziele in der Nähe der russischen Stützpunkte getroffen. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti verbreitete am Samstag eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, wonach keine Raketen der USA und ihrer Verbündeten in den «Verantwortungsbereich» der russischen Luftabwehr an den Stützpunkten Tartus und Hmeimim eingedrungen seien.

Die russischen Streitkräfte unterhalten in Tartus einen Marine- und in Hmeimim einen Luftwaffen-Stützpunkt.

Was macht die UNO?

Nach dem Angriff der USA, Frankreichs und Grossbritanniens auf Syrien hat UNO-Generalsekretär António Guterres die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zurückhaltung aufgerufen. Angesichts der gefährlichen Lage sollten sie alle Handlungen vermeiden, durch die die Situation eskalieren und das Leid der syrischen Menschen sich verschlimmern könnte, sagte er am Freitag (Ortszeit) in New York.

Heute sollte die Untersuchung wegen des Giftgasangriffs in Duma beginnen

Die Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wollten am Samstag mit der Untersuchung des mutmasslichen Giftgasangriffes im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus beginnen.

Der Angriff hat nach Ansicht des russischen Aussenpolitikers Konstantin Kossatschow das Ziel, die Arbeit der Chemiewaffenexperten der OPCW zu erschweren. «Mit hoher Wahrscheinlichkeit versucht man die Arbeit der OPCW-Mission zu stören oder sogar ganz zum Scheitern zu bringen», sagte der Vorsitzende des Aussenausschusses im russischen Parlament der Agentur Tass zufolge in Moskau.

Bei dem Angriff handle es sich um eine ungeheuerliche Verletzung des Völkerrechts, sagte Kossatschow. «Es ist ein Angriff auf einen souveränen Staat ohne rechtmässigen Grund.»

So reagiert Syrien

In einer ersten Reaktion auf die westlichen Raketen-Angriffe hat die syrische Führung diese als «barbarische und brutale Aggression» angeprangert. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte am Samstagmorgen eine Quelle im Aussenministerium in Damaskus, die dem Westen vorwarf, mit den Angriffen die Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern.

Auf diese Weise wolle der Westen «seine Lügen» hinsichtlich des Geschehens in der Stadt Duma kaschieren. OPCW-Experten wollten am Samstag in Syrien mit den Ermittlungen zu dem mutmasslichen Chemiewaffenangriff der Regierungstruppen in Duma beginnen.

Die syrische Armee war schon seit Tagen in voller Alarmbereitschaft und hatte sich am Mittwoch von weiteren Stützpunkten zurückgezogen. Am Dienstag verliess die Armee einige Militärbasen, um einer möglicherweise bevorstehenden Attacke der USA und seiner Verbündeten Frankreich und Grossbritannien weniger Angriffsfläche zu bieten.

War der US-Angriff legal?

Bei Twitter und Facebook wird der jüngste US-Militärschlag gegen Syrien vielerorts als illegal kommentiert, da der US-Kongress hätte zustimmen sollen. Dazu liess US-Verteidigungsminister Mattis im Pentagon verlauten:

«Als unser Commander in Chief hat der Präsident (der Vereinigten Staaten) laut Artikel zwei der Verfassung die Autorität, das US-Militär im Ausland zur Verteidigung wichtiger nationaler Interessen einzusetzen.»

«Für die Vereinigten Staaten besteht ein wichtiges nationales Interesse darin, eine Verschlimmerung der humanitären Situation in Syrien zu verhindern, insbesondere um vom Einsatz und der Weitergabe chemischer Waffen abzuschrecken.»

Trump hatte Syriens Verbündeten Russland seit Tagen unverhohlen mit dem Angriff gedroht. Er sagte im Weissen Haus am Freitag, es handle sich um Präzisionsschläge. «Wir sind darauf vorbereitet, diese Antwort fortzusetzen, bis die syrische Regierung ihren Einsatz verbotener chemischer Waffen beendet.»

An Russland und den Iran gerichtet, fragte Trump in seiner Rede an die Nation: «Was für eine Art Nation würde im Zusammenhang mit dem Massenmord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern stehen wollen?»

So reagiert der Iran

Der Iran hat vor «regionalen Konsequenzen» der westlichen Angriffe in Syrien gewarnt. «Die USA und ihre Verbündeten haben keinerlei Beweise und haben ohne überhaupt die Stellungnahme der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) abzuwarten, diesen Militärschlag ausgeführt», teilte ein Sprecher des Aussenministeriums in Teheran am Samstag über den Kurzbotschaftendienst Telegram mit.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ali Chamenei, hat die Staats- und Regierungschefs der USA, Grossbritanniens und Frankreichs nach den Angriffen auf Ziele in Syrien als «Kriminelle» bezeichnet. «Der Angriff heute Morgen gegen Syrien ist ein Verbrechen», erklärte Chamenei am Samstag via Telegram.

Der Iran steht gemeinsam mit Russland an der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad.

(dsc/sda/dpa/afp/reu)

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare