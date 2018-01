International

55-Jähriger stirbt in Texas durch Giftspritze



Erste Hinrichtung in den USA im neuen Jahr: 55-Jähriger stirbt in Texas durch Giftspritze

Ein Serienmörder ist am Donnerstag im Bundesstaat Texas als erster Häftling in diesem Jahr in den USA hingerichtet worden. Der 55-Jährige wurde mit einer Giftspritze getötet. Er war wegen Vergewaltigung, Folter und Ermordung von drei Mädchen und einer jungen Frau zwischen 1986 und 1995 zum Tode verurteilt worden.

Bild: AP/Texas Department of Criminal Justice

Im vergangenen Jahr waren in den USA nach Angaben des Death Penalty Information Center 27 Verurteilte in acht Bundesstaaten hingerichtet worden. Gegen 39 Menschen wurde 2017 demnach die Todesstrafe verhängt.

Der Serienmörder sollte eigentlich schon im Oktober hingerichtet werden. Die Vollstreckung des Todesurteils wurde aber verschoben, da die Behörden befürchteten, dass er sich in einem posthum zu veröffentlichenden Schreiben fälschlicherweise zu einem Mord bekennen könnte, um einen anderen Häftling vor der Todesstrafe zu bewahren. Vor seiner Hinrichtung am Donnerstag sagte er jedoch, er sei für keine weitere Mordtat verantwortlich. (sda/afp)

